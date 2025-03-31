«Если мужчина не знает, сколько Овечкину осталось шайб до рекорда, он мне не интересен». Экс-ведущая СКА ТВ Зухра о своем увлечении хоккеем

Если мужчина не знает, сколько Овечкину осталось забросить шайб до рекорда, он мне не интересен в дальнейшем диалоге.
У меня нет самолюбования, как это может показаться. Всегда найдутся люди красивее, умнее, худее и так далее. Я всегда стараюсь себя не сравнивать, с юмором ко всему отношусь. В рамках нашей страны, возможно, я красивая, но поеду в Японию — там уже не такая красивая. Тут как посмотреть.
Я себя считаю привлекательной, интересной и умной девушкой, которая развивается и увлекается большим спортом«, — сказала экс-ведущая клубного ТВ “Авангарда” и СКА.
Овечкин забросил «Баффало» с пятака! До Гретцки — 4 шайбы.
Зухра Уразбахтина — ведущая клубного телевидения СКА. До Петербурга украшала эфиры «Ак Барса», «Авангарда» и футбольного ЦСКА.