«Если мужчина не знает, сколько Овечкину осталось шайб до рекорда, он мне не интересен». Экс-ведущая СКА ТВ Зухра о своем увлечении хоккеем

У меня нет самолюбования, как это может показаться. Всегда найдутся люди красивее, умнее, худее и так далее. Я всегда стараюсь себя не сравнивать, с юмором ко всему отношусь. В рамках нашей страны, возможно, я красивая, но поеду в Японию — там уже не такая красивая. Тут как посмотреть.