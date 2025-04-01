Кудашов ответил на обвинения Ротенберга в броске бутылки на лед

«Да ради бога, пускай посмотрят записи. Джордан Уил ставит банку в ячейку и вылетает крышка, Я то здесь при чем? С “Локомотивом” случай был, примерно то же самое было, я ее бросил об пол, она вылетела на лед. Здесь я просто стоял, Уил рядом со мной сидел. Думаю, современные технологии позволят посмотреть, что было на самом деле», — сказал Кудашов на пресс-конференции, опубликованной на странице СКА в соцсети «ВКонтакте».