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Кудашов ответил на обвинения Ротенберга в броске бутылки на лед

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Главный тренер московского хоккейного клуба «Динамо» Алексей Кудашов заявил, что не бросал бутылку на лед во время матча серии первого раунда Кубка Гагарина с петербургским СКА.

Источник: РИА "Новости"

В понедельник СКА в Санкт-Петербурге обыграл «Динамо» (5:3) в третьем матче серии ⅛ финала плей-офф КХЛ. Счет в серии стал 2−1 в пользу «бело-голубых». После игры главный тренер СКА Роман Ротенберг во флеш-интервью призвал судейский комитет КХЛ разобрать поведение Кудашова, который, по словам специалиста, выбросил на лед бутылку.

«Да ради бога, пускай посмотрят записи. Джордан Уил ставит банку в ячейку и вылетает крышка, Я то здесь при чем? С “Локомотивом” случай был, примерно то же самое было, я ее бросил об пол, она вылетела на лед. Здесь я просто стоял, Уил рядом со мной сидел. Думаю, современные технологии позволят посмотреть, что было на самом деле», — сказал Кудашов на пресс-конференции, опубликованной на странице СКА в соцсети «ВКонтакте».