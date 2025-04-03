Кудашов о победе над СКА: «Два огненных овертайма с обилием моментов. У “Динамо” 2 игрока на проверке на допинг, мы хотели сразу улететь, придется их ждать»

— Обычно в овертаймах очень простая игра, команда упрощает ее. Здесь были огненные, с обилием моментов. Обычно играют до ошибки. Здесь были моменты. Не думаю, что овертаймы отличались от основного времени, — сказал главный тренер «Динамо».