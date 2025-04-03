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Кудашов о победе над СКА: «Два огненных овертайма с обилием моментов. У “Динамо” 2 игрока на проверке на допинг, мы хотели сразу улететь, придется их ждать»

Бело-голубые обыграли команду Романа Ротенберга в 4-м матче первого раунда Кубка Гагарина, счет в серии — 3−1. Следующая игра состоится 4 апреля в Москве.

Источник: Спортс"

— В связи с таким длительным матчем будет ли как‑то меняться подготовка к следующей игре?

— Нет. Единственный момент: улетим или не улетим. Потому что у нас сейчас двое ребят на проверке на допинг. Придется их ждать, хотим сразу улететь. Завтра как обычно — восстанавливаться, отдыхать и готовиться к игре.

— Чем игра в овертайме отличалась от основного времени?

— Обычно в овертаймах очень простая игра, команда упрощает ее. Здесь были огненные, с обилием моментов. Обычно играют до ошибки. Здесь были моменты. Не думаю, что овертаймы отличались от основного времени, — сказал главный тренер «Динамо».