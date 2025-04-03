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Ротенберг об отмене гола СКА в овертайме: «Откуда‑то позвонили, отменили — такие ситуации были и раньше. Штанги и перекладины — лучшие друзья “Динамо” сегодня»

Петербургский клуб потерпел поражение в матче первого раунда Кубка Гагарина со счетом 4:5 ОТ (1 3 в серии).
Источник: Спортс"

— Замечательная атмосфера, спасибо болельщикам. Игра самого высокого уровня. Наши ребята бились до конца, несколько человек получили травмы. Мы вытаскивали этот матч за счет характера. Героически забили.

Такие ситуации были и раньше, когда откуда‑то позвонили и отменили гол. Мы не расстраиваемся. Пусть эксперты и профессионалы, кто принимает такие решения, отвечают за свою работу.

У нас ребята моложе, а у соперников — игроки старше, много ветеранов. Мы должны восстановиться быстрее.

— Почему в овертайме не играл Евгений Кузнецов? Травма?

— Да. Я не буду комментировать ее характер. Но травмы у нас есть. Хотя фамилии не назову.

— Почему не забили в концовке?

— Там были штанги, перекладины. Сегодня это лучшие друзья динамовцев. Но так не может быть всегда. Мы улучшим то, чего нам не хватает. У нас есть резервы, — сказал главный тренер СКА.

Гол СКА в 1-м овертайме с «Динамо» отменили из-за воздействия Воробьева на вратаря. Судьи более 6 минут смотрели повтор.