Ротенберг об отмене гола СКА в овертайме: «Откуда‑то позвонили, отменили — такие ситуации были и раньше. Штанги и перекладины — лучшие друзья “Динамо” сегодня»

— Замечательная атмосфера, спасибо болельщикам. Игра самого высокого уровня. Наши ребята бились до конца, несколько человек получили травмы. Мы вытаскивали этот матч за счет характера. Героически забили.
Такие ситуации были и раньше, когда откуда‑то позвонили и отменили гол. Мы не расстраиваемся. Пусть эксперты и профессионалы, кто принимает такие решения, отвечают за свою работу.
У нас ребята моложе, а у соперников — игроки старше, много ветеранов. Мы должны восстановиться быстрее.
— Почему в овертайме не играл Евгений Кузнецов? Травма?
— Да. Я не буду комментировать ее характер. Но травмы у нас есть. Хотя фамилии не назову.
— Почему не забили в концовке?
— Там были штанги, перекладины. Сегодня это лучшие друзья динамовцев. Но так не может быть всегда. Мы улучшим то, чего нам не хватает. У нас есть резервы, — сказал главный тренер СКА.
Гол СКА в 1-м овертайме с «Динамо» отменили из-за воздействия Воробьева на вратаря. Судьи более 6 минут смотрели повтор.