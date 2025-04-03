Журналист подарил Ротенбергу книгу «Василий Теркин». Тренер СКА сказал: «Это поможет добавить смекалку в нашу игру»

СКА потерпел поражение от Динамо в матче первого раунда Кубка Гагарина со счетом 4:5 ОТ (1 3 в серии). Во время послематчевой пресс-конференции один из журналистов вручил тренеру петербуржцев Роману Ротенбергу книгу.