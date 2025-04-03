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Журналист подарил Ротенбергу книгу «Василий Теркин». Тренер СКА сказал: «Это поможет добавить смекалку в нашу игру»

СКА потерпел поражение от Динамо в матче первого раунда Кубка Гагарина со счетом 4:5 ОТ (1 3 в серии). Во время послематчевой пресс-конференции один из журналистов вручил тренеру петербуржцев Роману Ротенбергу книгу.
Источник: Спортс"

СКА потерпел поражение от «Динамо» в матче первого раунда Кубка Гагарина со счетом 4:5 ОТ (1−3 в серии). Во время послематчевой пресс-конференции один из журналистов вручил тренеру петербуржцев Роману Ротенбергу книгу.

— Хотел бы вам подарить книгу Александра Твардовского про Василия Теркина.

— Спасибо, это поможет добавить смекалку в нашу игру, — сказал главный тренер СКА.

«Василий Теркин» — поэма Александра Твардовского про вымышленного советского солдата Василия Теркина, который благодаря смекалке выходит из трудных положений во время Великой Отечественной войны.