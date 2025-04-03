Журналист подарил Ротенбергу книгу «Василий Теркин». Тренер СКА сказал: «Это поможет добавить смекалку в нашу игру»

СКА потерпел поражение от «Динамо» в матче первого раунда Кубка Гагарина со счетом 4:5 ОТ (1−3 в серии). Во время послематчевой пресс-конференции один из журналистов вручил тренеру петербуржцев Роману Ротенбергу книгу.
— Хотел бы вам подарить книгу Александра Твардовского про Василия Теркина.
— Спасибо, это поможет добавить смекалку в нашу игру, — сказал главный тренер СКА.
«Василий Теркин» — поэма Александра Твардовского про вымышленного советского солдата Василия Теркина, который благодаря смекалке выходит из трудных положений во время Великой Отечественной войны.