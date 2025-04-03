Ротенберг — журналисту: «Напишите, как Кузнецова били в глаз. Вы же из Питера, нужно честно поддерживать команду. Почему не пишете об этом?»

Вы же давно в хоккее работаете. Давайте я у вас спрошу. Почему вы не пишете об этом в своих пабликах и каналах? Разберите этот эпизод. А я комментировать не буду. Мне надо готовиться к следующей игре, — сказал главный тренер СКА.