Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ротенберг — журналисту: «Напишите, как Кузнецова били в глаз. Вы же из Питера, нужно честно поддерживать команду. Почему не пишете об этом?»

Петербургский клуб проиграл Динамо (4:5 ОТ) в 4-м матче первого раунда Кубка Гагарина и уступает 1 3 в серии. Форвард СКА Евгений Кузнецов получил удар в глаз клюшкой от Артема Ильенко во 2-м периоде.
Источник: Спортс"

Петербургский клуб проиграл «Динамо» (4:5 ОТ) в 4-м матче первого раунда Кубка Гагарина и уступает 1−3 в серии. Форвард СКА Евгений Кузнецов получил удар в глаз клюшкой от Артема Ильенко во 2-м периоде. В конце 3-го периода Кузнецов покинул площадку после того, как Джордан Уил ударил ему в пах.

— Почему соперник был так зациклен на Евгении Кузнецове? Вот его ударили клюшкой в глаз.

— А вы напишите статью о том, как Кузнецова били в глаз. Вы же из Питера, это ваша работа. А я не буду это комментировать.

— То, что не засчитали вашу шайбу в ворота «Динамо», не надломило команду?

— Мы продолжали дальше работать, не обращали на это внимание. Продолжили работать. А вот вам, журналистам, кто живет в Питере, на это посмотреть стоит. Мне даже пишут об этом. Вам, местным, журналистам, нужно честно поддерживать команду.

Вы же давно в хоккее работаете. Давайте я у вас спрошу. Почему вы не пишете об этом в своих пабликах и каналах? Разберите этот эпизод. А я комментировать не буду. Мне надо готовиться к следующей игре, — сказал главный тренер СКА.

Новая травма Кузнецова? Легионер «Динамо» врезал ему в пах — а до этого попали по глазу.