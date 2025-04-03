Ларионов о вылете «Торпедо» в 1-м раунде: «Три месяца у нас не было 4 форвардов, это не оправдание, но их не хватило. Мы не изменяем стиль, играем на риске»

— Показалось, что «Торпедо» упростило хоккей в этой серии. Это неверно выбранная тактика?
— Здесь о тактике речи не идет. Одна команда атакует, другая защищает. Мы не изменяем стиль. Всегда легче играть проще, чем на риске. Нет ничего страшного. Стиль «Локомотива» не новый.
Если мы говорим о бизнесе как игре, то я горжусь тем, что мы делаем, как работаем с мальчишками. Мы хотим требовать больше, но понимаем, что пока еще не пришло их время. Мы видим, что ребята крепчают.
— Вы говорили, что будете взламывать и «автобусы», и «троллейбусы». Пока, получается, не вышло?
— У нас три месяца не было четырех форвардов. Игра строится вокруг тех людей, которые делают разницу. Это не оправдание, что мы потеряли людей. Игроки, которых мы должны беречь и двигаться дальше. Этого нам не хватило, — сказал главный тренер «Торпедо».