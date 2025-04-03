Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ротенберг о стычках в матче СКА с «Динамо»: «Комтуа, Сикьюра приехали из АХЛ, там все построено на провокациях. Это их стиль, нам не надо на это вестись»

Петербургский клуб потерпел поражение в матче первого раунда Кубка Гагарина (4:5 ОТ, 1 3 в серии).
Источник: Спортс"

— Почему вы за семь минут до конца сняли вратаря? Вам забили гол.

— Но мы же сравняли счет. Значит, решение было правильным. Это факт.

— Почему в этом матче было так много стычек? Вы заводили команду?

— Посмотрите на ребят из «Динамо» — Комтуа, Сикьюра… Они приехали из АХЛ. Там все построено на провокациях. Это их стиль. Нашим ребятам не надо на это вестись, — сказал главный тренер СКА.

Новая травма Кузнецова? Легионер «Динамо» врезал ему в пах — а до этого попали по глазу.

? Победный гол СКА отменили в овертайме — по делу?