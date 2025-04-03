Ротенберг о стычках в матче СКА с «Динамо»: «Комтуа, Сикьюра приехали из АХЛ, там все построено на провокациях. Это их стиль, нам не надо на это вестись»

— Почему вы за семь минут до конца сняли вратаря? Вам забили гол.
— Но мы же сравняли счет. Значит, решение было правильным. Это факт.
— Почему в этом матче было так много стычек? Вы заводили команду?
— Посмотрите на ребят из «Динамо» — Комтуа, Сикьюра… Они приехали из АХЛ. Там все построено на провокациях. Это их стиль. Нашим ребятам не надо на это вестись, — сказал главный тренер СКА.
Новая травма Кузнецова? Легионер «Динамо» врезал ему в пах — а до этого попали по глазу.
? Победный гол СКА отменили в овертайме — по делу?