Бобровский провел 750-й матч в НХЛ — третий показатель среди действующих голкиперов. Больше сыграли только Куик и Флери

Этот матч стал для российского голкипера 750-м в НХЛ.
Он занимает третье место по этому показателю среди действующих голкиперов. Больше матчей провели только Джонатан Куик (802) и Марк-Андре Флери (1048).
В истории лиги среди вратарей Сергей Бобровский располагается на 24-й позиции по проведенным матчам. На 23-й строчке находится Том Баррассо (777), на 22-й — Майк Вернон (782), на 21-й — Жиль Мелош (788), на 20-й — Роги Вашон (795).
В этом сезоне Бобровский провел 50 матчей, пропуская в среднем 2,45 шайбы и отражая в среднем 90,6% бросков.