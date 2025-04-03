Бобровский провел 750-й матч в НХЛ — третий показатель среди действующих голкиперов. Больше сыграли только Куик и Флери

В истории лиги среди вратарей Сергей Бобровский располагается на 24-й позиции по проведенным матчам. На 23-й строчке находится Том Баррассо (777), на 22-й — Майк Вернон (782), на 21-й — Жиль Мелош (788), на 20-й — Роги Вашон (795).