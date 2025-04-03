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Бобровский провел 750-й матч в НХЛ — третий показатель среди действующих голкиперов. Больше сыграли только Куик и Флери

36-летний голкипер «Флориды» отразил 23 из 26 бросков в игре регулярного чемпионата против «Торонто» (2:3).

Источник: Спортс"

Этот матч стал для российского голкипера 750-м в НХЛ.

Он занимает третье место по этому показателю среди действующих голкиперов. Больше матчей провели только Джонатан Куик (802) и Марк-Андре Флери (1048).

В истории лиги среди вратарей Сергей Бобровский располагается на 24-й позиции по проведенным матчам. На 23-й строчке находится Том Баррассо (777), на 22-й — Майк Вернон (782), на 21-й — Жиль Мелош (788), на 20-й — Роги Вашон (795).

В этом сезоне Бобровский провел 50 матчей, пропуская в среднем 2,45 шайбы и отражая в среднем 90,6% бросков.