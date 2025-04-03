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Ротенберг о замене вратаря на 6-го полевого при 2:3 за 7,5 минут до конца и пропущенной шайбе: «СКА же сравнял. Решение было правильным»

СКА проиграл Динамо (4:5 2ОТ, 1 3) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.
Источник: Спортс"

В середине третьего периода петербуржцы уступали 2:3 и получили 5-минутное большинство за удар Джордана Уила в пах Евгению Кузнецова.

В этом большинстве Роман Ротенберг заменил вратаря Артемия Плешкова на шестого полевого хоккеиста, но СКА пропустил в пустые ворота.

После этого в равных составах петербуржцы отыграли две шайбы.

— За 7,5 минут до конца третьего периода снимаете вратаря при несгораемом пятиминутном большинстве и получаете в свои ворота четвертую шайбу. Можно ли сказать, что это решение было поспешным?

— Мы же сравняли.

— Но это уже после большинства было.

— Мы же сравняли. Это ответ на ваш вопрос. Значит, решение было правильным. Мы же сравняли.

— Но, насколько я помню, это не в большинстве было.

— Мы же сравняли. Это же факт. Это ответ на ваш вопрос, — сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Лучший матч плей-офф СКА — «Динамо» изнутри. Возможно, это самое обидное поражение Ротенберга.