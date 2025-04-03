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Комтуа о матче со СКА: «Динамо» старалось играть дисциплинированно. Придерживаемся своего хоккея. Плей‑офф — это не слово «я», а команда. Это наш принцип"

В среду московское «Динамо» в овертайме обыграло СКА со счетом 5:4 (3−1 в серии).

Источник: Спортс"

— Почему в этом матче было так много стычек и потасовок?

— Да это плей‑офф. Ничего больше не скажешь.

— Ваш стиль всем известен. Но как вы реагировали на то, что динамовцам под кожу залезал Евгений Кузнецов?

— Этого стоило ждать. Я еще перед плей‑офф говорил, что если кто‑то захочет залезть ко мне под кожу, то я к этому готов. Мы старались играть дисциплинированно. И знали, какая у нас команда. Мы придерживаемся своего хоккея.

И речь не обо мне, но и о Седрике Пакетте, о Джордане Уиле, и об остальных наших ребятах. Мы знаем, что плей‑офф — это не слово «я», а команда. Это наш принцип, — сказал нападающий московского «Динамо» Максим Комтуа.