Комтуа о матче со СКА: «Динамо» старалось играть дисциплинированно. Придерживаемся своего хоккея. Плей‑офф — это не слово «я», а команда. Это наш принцип"

— Этого стоило ждать. Я еще перед плей‑офф говорил, что если кто‑то захочет залезть ко мне под кожу, то я к этому готов. Мы старались играть дисциплинированно. И знали, какая у нас команда. Мы придерживаемся своего хоккея.