Комтуа о матче со СКА: «Динамо» старалось играть дисциплинированно. Придерживаемся своего хоккея. Плей‑офф — это не слово «я», а команда. Это наш принцип"

— Почему в этом матче было так много стычек и потасовок?
— Да это плей‑офф. Ничего больше не скажешь.
— Ваш стиль всем известен. Но как вы реагировали на то, что динамовцам под кожу залезал Евгений Кузнецов?
— Этого стоило ждать. Я еще перед плей‑офф говорил, что если кто‑то захочет залезть ко мне под кожу, то я к этому готов. Мы старались играть дисциплинированно. И знали, какая у нас команда. Мы придерживаемся своего хоккея.
И речь не обо мне, но и о Седрике Пакетте, о Джордане Уиле, и об остальных наших ребятах. Мы знаем, что плей‑офф — это не слово «я», а команда. Это наш принцип, — сказал нападающий московского «Динамо» Максим Комтуа.