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Овечкин о Гретцки: «Он выразил мне поддержку. Я уверен, что он присоединится к “Вашингтону” и будет следовать за нами»

Капитан Вашингтона идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (892), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Комиссионер лиги Гэри Беттмэн ранее сообщил, что они с Гретцки начнут посещать матчи «Кэпиталс», когда россиянин будет в 4−5 шайбах от рекорда. Сегодня Беттмэн присутствовал на игре клуба против «Каролины» (1:5), в которой Овечкин забил 892-й гол в НХЛ.

Гретцки, скорее всего, присоединится к команде в ближайшие дни.

"Это здорово. Это здорово для хоккея. Как я уже говорил, у нас сложились отношения.

Он выразил мне свою поддержку, и я надеюсь — я уверен — что он присоединится к команде и будет следовать за нами«, — сказал нападающий “Вашингтона” Александр Овечкин.

Беттмэн о погоне Овечкина за Гретцки: «Когда останется 4−5 шайб до рекорда, я начну следовать за ним. Великий тоже будет это делать».

? 892-й гол Овечкина: «Каролине» в большинстве! Всего 2 — до Гретцки, которого пока нет на трибунах.