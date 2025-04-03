Овечкин о Гретцки: «Он выразил мне поддержку. Я уверен, что он присоединится к “Вашингтону” и будет следовать за нами»

Комиссионер лиги Гэри Беттмэн ранее сообщил, что они с Гретцки начнут посещать матчи «Кэпиталс», когда россиянин будет в 4−5 шайбах от рекорда. Сегодня Беттмэн присутствовал на игре клуба против «Каролины» (1:5), в которой Овечкин забил 892-й гол в НХЛ.
Гретцки, скорее всего, присоединится к команде в ближайшие дни.
"Это здорово. Это здорово для хоккея. Как я уже говорил, у нас сложились отношения.
Он выразил мне свою поддержку, и я надеюсь — я уверен — что он присоединится к команде и будет следовать за нами«, — сказал нападающий “Вашингтона” Александр Овечкин.
Беттмэн о погоне Овечкина за Гретцки: «Когда останется 4−5 шайб до рекорда, я начну следовать за ним. Великий тоже будет это делать».
? 892-й гол Овечкина: «Каролине» в большинстве! Всего 2 — до Гретцки, которого пока нет на трибунах.