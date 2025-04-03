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Фетисов о погоне Овечкина за рекордом: «Нужно позвонить Гретцки, чтобы собирал чемодан и ездил за “Вашингтоном”. Время пришло! Было бы красиво закончить эту историю хет-триком»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (892), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Источник: Спортс"

Комиссионер лиги Гэри Беттмэн ранее сообщил, что они с Гретцки начнут посещать матчи «Кэпиталс», когда россиянин будет в 4−5 шайбах от рекорда. Сегодня Беттмэн присутствовал на игре клуба против «Каролины» (1:5), в которой Овечкин забил 892-й гол в НХЛ.

Гретцки, скорее всего, присоединится к команде в ближайшие дни.

«Я не сомневался, что Овечкин побьет рекорд в этом сезоне. Нужно позвонить Уэйну Гретцки, чтобы он собирал чемодан и ездил за “Вашингтоном”. Время пришло!

Было бы красиво всю эту историю закончить хет-триком", — заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Овечкин о Гретцки: «Он выразил мне поддержку. Я уверен, что он присоединится к “Вашингтону” и будет следовать за нами».