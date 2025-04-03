Фетисов о погоне Овечкина за рекордом: «Нужно позвонить Гретцки, чтобы собирал чемодан и ездил за “Вашингтоном”. Время пришло! Было бы красиво закончить эту историю хет-триком»

Комиссионер лиги Гэри Беттмэн ранее сообщил, что они с Гретцки начнут посещать матчи «Кэпиталс», когда россиянин будет в 4−5 шайбах от рекорда. Сегодня Беттмэн присутствовал на игре клуба против «Каролины» (1:5), в которой Овечкин забил 892-й гол в НХЛ.