Кожевников о погоне Овечкина за Гретцки: «Держу пальцы крестиком, чтобы получилось. Для “Вашингтона” это будет не очень: сейчас бы майки и клюшки расхватали, а тут всего 3 шайбы — и исто

Когда Саша был еще молодым, было видно, что на льду талантище. Это было заметно каждому, и все понимали, что человек добьется больших высот, главное, чтобы не было травм. И Саша до сих пор держит свою марку", — сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.