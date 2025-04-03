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Кожевников о погоне Овечкина за Гретцки: «Держу пальцы крестиком, чтобы получилось. Для “Вашингтона” это будет не очень: сейчас бы майки и клюшки расхватали, а тут всего 3 шайбы — и исто

39-летний форвард набрал 66 (39+27) очков в 59 матчах сезона.
Источник: Спортс"

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (892), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

"Я-то понимаю, что он забьет в этом сезоне, но, конечно, держу пальцы крестиком, чтобы все получилось. Видно, что Саша готов, он в уникальной форме.

Конечно, для бизнеса и «Вашингтона» это будет не очень: сейчас бы и майки распродали, и клюшки расхватали, а тут всего три шайбы — и история закончится.

Когда Саша был еще молодым, было видно, что на льду талантище. Это было заметно каждому, и все понимали, что человек добьется больших высот, главное, чтобы не было травм. И Саша до сих пор держит свою марку", — сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.