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Кожевникова об Овечкине: «Величайший хоккеист современности. Трамп восхищается им, как и наш президент, а с Путиным Саша очень дружен и возглавлял его команду»

Мне кажется, что это уже просто доказано, это факт, что Саша является величайшим хоккеистом современности, войдет в историю.
Источник: Спортс"

Особенно я как дочка хоккеиста и очень многие люди в нашей стране и, наверное, во всем мире следят, когда же он побьет этот рекорд.

Мы сейчас очень разобщены, очень много непонимания между странами, поэтому спорт, а особенно Овечкин, мне кажется, — это, наоборот, какие-то такие точки соприкосновения, где мы можем найти общее, отчего могут быть и какие-то политические какие-то разговоры.

Наверное, все знают, что [президент США Дональд] Трамп восхищается Овечкиным, так же как и наш президент [Владимир Путин], а с нашим президентом Саша очень дружен и возглавлял его команду.

Тем более ценно, что он сейчас может в Америке говорить свободно, что он — русский, что он побил рекорд всего, что только возможно в НХЛ", — сказала Мария Кожевникова, актриса, экс-депутат Госдумы РФ и дочь двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Александра Кожевникова.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (892), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).