Кожевникова об Овечкине: «Величайший хоккеист современности. Трамп восхищается им, как и наш президент, а с Путиным Саша очень дружен и возглавлял его команду»

Тем более ценно, что он сейчас может в Америке говорить свободно, что он — русский, что он побил рекорд всего, что только возможно в НХЛ", — сказала Мария Кожевникова, актриса, экс-депутат Госдумы РФ и дочь двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Александра Кожевникова.