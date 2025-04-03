НХЛ отказала ТАСС в аккредитации на матчи «Вашингтона» без объяснения причин

«Вашингтону» осталось провести семь игр в регулярном чемпионате НХЛ. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (892), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).