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НХЛ отказала ТАСС в аккредитации на матчи «Вашингтона» без объяснения причин

Как сообщает российское агентство, пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) без объяснения причин отказала сотрудникам ТАСС в получении аккредитаций на ближайшие матчи «Вашингтона», за который выступает российский форвард Александр Овечкин.

Источник: Спортс"

Как сообщает российское агентство, пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) без объяснения причин отказала сотрудникам ТАСС в получении аккредитаций на ближайшие матчи «Вашингтона», за который выступает российский форвард Александр Овечкин.

«К сожалению, ваш запрос на аккредитации не может быть удовлетворен», — сообщили в пресс-службе лиги.

«Вашингтону» осталось провести семь игр в регулярном чемпионате НХЛ. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (892), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).