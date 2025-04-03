Черных об Овечкине в политике: «Если будет приносить пользу людям, почему нет? Фетисов, Зарипов — многие спортсмены в этой сфере. Талантливый человек талантлив во всем»

Вот, например, Данис Зарипов сейчас в политике, как и многие другие спортсмены из гимнастики, единоборств, фигурного катания и так далее. Вячеслав Фетисов уже давно находится в этой сфере. Как говорится, талантливый человек талантлив во всем.