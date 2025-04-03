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Черных об Овечкине в политике: «Если будет приносить пользу людям, почему нет? Фетисов, Зарипов — многие спортсмены в этой сфере. Талантливый человек талантлив во всем»

Ранее капитан «Вашингтона» заявил, что не планирует продлевать контракт с клубом и может вернуться в «Динамо» летом 2026 года.

Источник: Спортс"

"Это будет его выбор. Если ему это будет нравиться, будет давать положительные эмоции и приносить пользу людям, то почему бы и нет?

Вот, например, Данис Зарипов сейчас в политике, как и многие другие спортсмены из гимнастики, единоборств, фигурного катания и так далее. Вячеслав Фетисов уже давно находится в этой сфере. Как говорится, талантливый человек талантлив во всем.

Думаю, когда Овечкин закончит карьеру, он даст себе отдохнуть, а потом будет принимать какие-то решения. Столько лет карьеры — это каждодневный труд с минимальным количеством отдыха, и это очень тяжело", — сказал агент Александр Черных.

Козлов о поддержке Путина Овечкиным: «В России это не вызывает споров. Мы любим нашего президента».