Жамнов о выходе «Спартака» во 2-й раунд: «Северсталь» — сильный соперник, счет 4−1 ни о чем не говорит. Эта серия тяжелее прошлогодней"

— Какой «отрезвин» ваша команда получила во втором периоде?
— В первом периоде многое не получалось, вратарь держал нас в игре. Нужна была одна шайба. Добавили в движении и первый гол снял груз с ребят.
— Каково играть с командой, которая постоянно атакует?
— Тяжелая серия, энергозатратный хоккей. Если проиграешь в движении, сложно им противостоять. Ребята старались, молодцы.
— Есть понимание, как готовить команду ко второму раунду.
— После пресс‑конференции подумаем.
— Если сравнивать эту серию с прошлогодней.
— Не хочу сравнивать эти серии. Соперник сильный. Счет 4−1 ни о чем не говорит.
— Согласны, что «Спартак» стал опытнее?
— И «Северсталь» тоже. По мне эта серия тяжелее прошлогодней.
— Кто первый номер?
— У нас полноправный вратарский тандем.
— Может ли сыграть Чайковски во втором раунде?
— Это к докторам вопрос, он находится под их наблюдением.
— Как Лукьянцева сохранить от медных труб?
— Он все прекрасно понимает.
— Отправите Лукьянцева в МХЛ?
— Не знаю. А вы бы отправили? — сказал Алексей Жамнов.