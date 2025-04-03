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Жамнов о выходе «Спартака» во 2-й раунд: «Северсталь» — сильный соперник, счет 4−1 ни о чем не говорит. Эта серия тяжелее прошлогодней"

Красно-белые одержали победу в 5-м матче первого раунда Кубка Гагарина (5:2, 4−1) и вышли ¼ финала плей-офф.

Источник: Спортс"

— Какой «отрезвин» ваша команда получила во втором периоде?

— В первом периоде многое не получалось, вратарь держал нас в игре. Нужна была одна шайба. Добавили в движении и первый гол снял груз с ребят.

— Каково играть с командой, которая постоянно атакует?

— Тяжелая серия, энергозатратный хоккей. Если проиграешь в движении, сложно им противостоять. Ребята старались, молодцы.

— Есть понимание, как готовить команду ко второму раунду.

— После пресс‑конференции подумаем.

— Если сравнивать эту серию с прошлогодней.

— Не хочу сравнивать эти серии. Соперник сильный. Счет 4−1 ни о чем не говорит.

— Согласны, что «Спартак» стал опытнее?

— И «Северсталь» тоже. По мне эта серия тяжелее прошлогодней.

— Кто первый номер?

— У нас полноправный вратарский тандем.

— Может ли сыграть Чайковски во втором раунде?

— Это к докторам вопрос, он находится под их наблюдением.

— Как Лукьянцева сохранить от медных труб?

— Он все прекрасно понимает.

— Отправите Лукьянцева в МХЛ?

— Не знаю. А вы бы отправили? — сказал Алексей Жамнов.