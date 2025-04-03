Квартальнов о 7:0 с ЦСКА: «Давайте не будем никуда улетать, “Динамо” играет с хорошей командой, в серии еще ничего не ясно»

— Ну, серия переходит в Москву. В общем-то неплохо сегодня сыграли. Хороший первый период. Здесь он, наверное, и предопределил итог игры.
Но, ребят, давайте мы вообще не будем никуда улетать. Играем с хорошей командой, которая умеет играть любые варианты. Так что здесь еще раз говорю, что тут ничего не ясно.
— Можно ли сказать, что с возвращением в строй Сэма Анаса топ-6 стало чувствовать себя увереннее?
— Вы знаете, а нас сегодня молодежь повела. У вас немного другое представление. Что сыграли все хорошо и целостно, это да, но началось все с молодежи.
— Первая шайба в матче должна войти во все хит-парады этого раунда плей-офф. Насколько Крис Тирни повлиял на игру Егора Борикова и Даниила Липского, что парни в таком юном возрасте могут нарисовать вот такую красоту?
— Ребят, это уже ваше представление — красота, не красота. Мы смотрим за другими вещами. Нам важна победа. Мальчишки развиваются. В прошлом матче Сэм не играл, и Липского ставили в другое звено, и он себя неплохо чувствовал.
Этот парень может играть. Но еще раз говорю, что время придет, и он будет играть в хороших линиях. Но сейчас никому не хочется выдавать дифирамбы. Еще идет серия. И она в самом разгаре. Давайте вот так определимся.
— На что вы делали акцент при счете 7:0 перед третьим периодом? Мне показалось, что больше стали играть 3−4 звенья. Хотели поберечь топ-6.
— Ребят, давайте так. Я не знаю, откуда вы берете топ-6. Я понимаю, о чем вы говорите. Но у нас нет топ-6. У нас вся команда. Это уже наши моменты по распределению сил.
У нас Мороз вылетел, Сэм не играл. Были свои нюансы и свои моменты. Меняли линии, Лайл играл в нападении весь третий период. Хотели не проиграть, — сказал главный тренер минского «Динамо».