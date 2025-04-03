Козырев о вылете «Северстали» в 1-м раунде: «Я допустил стратегические ошибки в трансферах, подготовке, не хватило длины скамейки. Будем улучшать игру, благодарим болельщиков»

— Хотели бы поблагодарить болельщиков. Сегодня у нас было преимущество, но мы его потеряли. Удалились, и пошел эффект бабочки. Упустили инициативу и не смогли ее вернуть.
В серии были неплохие матчи, навязывали хорошую борьбу, могли продлить эту серию, но у нас не получилось.
— Нет ли сожаления, что не отошли от своей игры?
— Нет. Результат связан с тем, что я допустил несколько стратегических ошибок, это были трансферные ошибки.
Если мы играем в нашу игру и контролируем шайбу, у нас есть преимущество. Как только мы от нее отходим и теряем контроль над шайбой, инициатива переходит сопернику.
Нам не хватило длины скамейки, это мое упущение. Я неправильно принимал решения в подготовке команды. Дальше будем улучшать нашу игру, — сказал главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.