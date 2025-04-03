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Козырев о вылете «Северстали» в 1-м раунде: «Я допустил стратегические ошибки в трансферах, подготовке, не хватило длины скамейки. Будем улучшать игру, благодарим болельщиков»

Клуб потерпел поражение от «Спартака» (2:5) в 5-м матче первого раунда Кубка Гагарина. «Северсталь» проиграла серию со счетом 1−4 и покинула турнир.

Источник: Спортс"

— Хотели бы поблагодарить болельщиков. Сегодня у нас было преимущество, но мы его потеряли. Удалились, и пошел эффект бабочки. Упустили инициативу и не смогли ее вернуть.

В серии были неплохие матчи, навязывали хорошую борьбу, могли продлить эту серию, но у нас не получилось.

— Нет ли сожаления, что не отошли от своей игры?

— Нет. Результат связан с тем, что я допустил несколько стратегических ошибок, это были трансферные ошибки.

Если мы играем в нашу игру и контролируем шайбу, у нас есть преимущество. Как только мы от нее отходим и теряем контроль над шайбой, инициатива переходит сопернику.

Нам не хватило длины скамейки, это мое упущение. Я неправильно принимал решения в подготовке команды. Дальше будем улучшать нашу игру, — сказал главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.