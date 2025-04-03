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Депутат Журова об Овечкине: «Рекорд НХЛ по голам не сможет компенсировать отсутствие золотой медали ОИ. Мне кажется, Александр мечтает быть олимпийским чемпионом»

Овечкин — трехкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Стэнли и множества рекордов НХЛ. На данный момент капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории лиги (892), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Источник: Спортс"

"Пока неясно, сможет ли он стать олимпийским чемпионом. Нас пока не допустили до чемпионата мира, и остается открытым вопрос, допустят ли нашу сборную до Олимпиады в 2026 году.

Есть вероятность, что какой-то особый формат все-таки будет предложен. Время еще есть. Я все-таки надеюсь, что в 2026 году наша сборная сможет выступить в Италии и, конечно, там будет Александр Овечкин. Мне кажется, это его мечта — быть олимпийским чемпионом. В его семье есть олимпийские медали, и он хотел бы, чтобы в их семье была такая преемственность.

Хотя он уже великий хоккеист, наверное, единственное звание, которое он хотел бы еще иметь, — это олимпийский чемпион. Для кого-то это может быть не ценно, но мне кажется, что для Александра это реально важно и ценно.

Рекорд не сможет компенсировать отсутствие золотой олимпийской медали", — заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.