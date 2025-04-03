Депутат Журова об Овечкине: «Рекорд НХЛ по голам не сможет компенсировать отсутствие золотой медали ОИ. Мне кажется, Александр мечтает быть олимпийским чемпионом»

"Пока неясно, сможет ли он стать олимпийским чемпионом. Нас пока не допустили до чемпионата мира, и остается открытым вопрос, допустят ли нашу сборную до Олимпиады в 2026 году.
Есть вероятность, что какой-то особый формат все-таки будет предложен. Время еще есть. Я все-таки надеюсь, что в 2026 году наша сборная сможет выступить в Италии и, конечно, там будет Александр Овечкин. Мне кажется, это его мечта — быть олимпийским чемпионом. В его семье есть олимпийские медали, и он хотел бы, чтобы в их семье была такая преемственность.
Хотя он уже великий хоккеист, наверное, единственное звание, которое он хотел бы еще иметь, — это олимпийский чемпион. Для кого-то это может быть не ценно, но мне кажется, что для Александра это реально важно и ценно.
Рекорд не сможет компенсировать отсутствие золотой олимпийской медали", — заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.