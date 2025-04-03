Депутат Журова об Овечкине: «Рекорд НХЛ по голам не сможет компенсировать отсутствие золотой медали ОИ. Мне кажется, Александр мечтает быть олимпийским чемпионом»

Есть вероятность, что какой-то особый формат все-таки будет предложен. Время еще есть. Я все-таки надеюсь, что в 2026 году наша сборная сможет выступить в Италии и, конечно, там будет Александр Овечкин. Мне кажется, это его мечта — быть олимпийским чемпионом. В его семье есть олимпийские медали, и он хотел бы, чтобы в их семье была такая преемственность.