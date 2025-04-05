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Овечкин настоял на допуске журналистов из России на матчи «Вашингтона» в преддверии рекорда («Матч ТВ»)

Ранее сообщалось, что НХЛ ввела запрет на аккредитацию российских журналистов, в том числе на матчи Вашингтона в апреле.
Источник: Спортс"

Как утверждает «Матч ТВ», Овечкин стал инициатором письма клуба на имя комиссионера лиги Гэри Беттмэна, в котором содержалась просьба о допуске нескольких журналистов на игры в преддверии рекорда.

В результате журналист канала работал на сегодняшнем матче с «Вашингтона» с «Чикаго» (5:3), в котором Овечкин забросил 894-ю шайбу в НХЛ и повторил рекорд Гретцки. Он поблагодарил Александра за его инициативу.

Следующий матч «Кэпиталс» проведут 6 апреля против «Айлендерс» — начало в 19:30 по московскому времени.

НХЛ запретила аккредитовывать российских журналистов на матчи «Вашингтона» в апреле (Дарья Тубольцева).

Овечкин забил 894-й гол в НХЛ и повторил рекорд Гретцки.

Овечкин догнал Гретцки — но вы все еще его недооцениваете. Он намного больше чем лучший снайпер в истории.