Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ. Гретцки был рекордсменом 31 год и 14 дней

39-летний россиянин единолично стал лучшим снайпером в истории лиги, обогнав Уэйна Гретцки (894 шайбы).
В данной номинации канадец был рекордсменом 31 год и 14 дней.
Он стал им 23 марта 1994 года, когда забил за «Лос-Анджелес» в матче с «Ванкувером» (3:6). Эта шайба стала для него 802-й в рамках регулярок, что позволило обойти Горди Хоу (801).
Сам Хоу был рекордсменом 30 лет и 133 дня.
Он стал им 10 ноября 1963 года, когда забил за «Детройт» в матче с «Монреалем» (3:0). Эта шайба стала для него 545-й в рамках регулярок, что позволило обойти Мориса Ришара (544), пробывшего рекордсменом 11 лет и 2 дня.