Овечкин о рекорде: «Русский человек — первый во всем мире по голам. Все в России будут отмечать. Мне нужно пару недель или дней, чтобы понять, каково это — быть первым»

Все в России, думаю, будут это отмечать. Русский человек — первый во всем мире по голам. Я счастлив за страну, за всех моих тренеров, за игроков, которые помогали мне расти. Все это было совместно.
Я до сих пор не могу поверить, это так эмоционально. Мне, возможно, нужно пару недель или дней, чтобы понять, каково это — быть первым", — подчеркнул лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ.
Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки (894 шайбы) в матче с «Айлендерс» (1:4). После гола 39-летнего хоккеиста игра была остановлена для праздничной церемонии, на которой Гретцки лично поздравил россиянина.
Овечкин набрал 69 очков в 61 игре сезона, забросив 42 шайбы и сделав 27 результативных передач. Показатель полезности — «плюс 17». Статистику Александра можно изучить по ссылке.
«Вашингтон» со 107 очками в 77 играх лидирует в Восточной конференции НХЛ. До конца регулярного чемпионата команда проведет еще пять матчей.
ДАААААААААААААА! Овечкин — лучший снайпер в истории НХЛ!
Он все тот же мальчишка, только большой и седой. О величии Овечкина.
Овечкин обошел Гретцки! 5 лет назад рекорд казался невозможным, но Спортс«» его рассчитал.
Мы посмотрели все голы Овечкина. Это счастье, гордость и величие.
«Овечкин — бестолковщина. Дети, не ведите себя, как этот парень». Они не верили в падение рекорда.
21 величайший момент в истории спорта — там теперь и рекорд Овечкина.
Дружба Овечкина и Гретцки: переписываются, дважды ужинали и восхищаются друг другом.
Америка без ума от Овечкина — вот доказательства.