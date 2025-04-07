Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Овечкин о рекорде: «Русский человек — первый во всем мире по голам. Все в России будут отмечать. Мне нужно пару недель или дней, чтобы понять, каково это — быть первым»

Сделали свое дело. Теперь будем готовиться к плей-офф. Спасибо всем за поддержку, за веру, за все.
Источник: Спортс"

Все в России, думаю, будут это отмечать. Русский человек — первый во всем мире по голам. Я счастлив за страну, за всех моих тренеров, за игроков, которые помогали мне расти. Все это было совместно.

Я до сих пор не могу поверить, это так эмоционально. Мне, возможно, нужно пару недель или дней, чтобы понять, каково это — быть первым", — подчеркнул лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ.

Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки (894 шайбы) в матче с «Айлендерс» (1:4). После гола 39-летнего хоккеиста игра была остановлена для праздничной церемонии, на которой Гретцки лично поздравил россиянина.

Овечкин набрал 69 очков в 61 игре сезона, забросив 42 шайбы и сделав 27 результативных передач. Показатель полезности — «плюс 17». Статистику Александра можно изучить по ссылке.

«Вашингтон» со 107 очками в 77 играх лидирует в Восточной конференции НХЛ. До конца регулярного чемпионата команда проведет еще пять матчей.

ДАААААААААААААА! Овечкин — лучший снайпер в истории НХЛ!

Он все тот же мальчишка, только большой и седой. О величии Овечкина.

Овечкин обошел Гретцки! 5 лет назад рекорд казался невозможным, но Спортс«» его рассчитал.

Мы посмотрели все голы Овечкина. Это счастье, гордость и величие.

«Овечкин — бестолковщина. Дети, не ведите себя, как этот парень». Они не верили в падение рекорда.

21 величайший момент в истории спорта — там теперь и рекорд Овечкина.

Дружба Овечкина и Гретцки: переписываются, дважды ужинали и восхищаются друг другом.

Америка без ума от Овечкина — вот доказательства.