Гретцки — Овечкину: «Дойдешь до 900 голов — может, куплю тебе машину»

Поздравляя россиянина после игры с «Айлендерс», бывший форвард «Эдмонтона» сказал ему на льду: «Это лучшее, что когда-либо происходило с хоккеем. Дойдешь до 900 [голов] — может, куплю тебе машину».
ДАААААААААААААА! Овечкин — лучший снайпер в истории НХЛ!
Он все тот же мальчишка, только большой и седой. О величии Овечкина.
Овечкин обошел Гретцки! 5 лет назад рекорд казался невозможным, но Спортс«» его рассчитал.
Мы посмотрели все голы Овечкина. Это счастье, гордость и величие.
«Овечкин — бестолковщина. Дети, не ведите себя, как этот парень». Они не верили в падение рекорда.
21 величайший момент в истории спорта — там теперь и рекорд Овечкина.
Дружба Овечкина и Гретцки: переписываются, дважды ужинали и восхищаются друг другом.
Америка без ума от Овечкина — вот доказательства.