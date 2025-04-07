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Гретцки — Овечкину: «Дойдешь до 900 голов — может, куплю тебе машину»

Нападающий Вашингтона стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, забросив 895-ю шайбу.
Источник: Спортс"

Поздравляя россиянина после игры с «Айлендерс», бывший форвард «Эдмонтона» сказал ему на льду: «Это лучшее, что когда-либо происходило с хоккеем. Дойдешь до 900 [голов] — может, куплю тебе машину».

ДАААААААААААААА! Овечкин — лучший снайпер в истории НХЛ!

Он все тот же мальчишка, только большой и седой. О величии Овечкина.

Овечкин обошел Гретцки! 5 лет назад рекорд казался невозможным, но Спортс«» его рассчитал.

Мы посмотрели все голы Овечкина. Это счастье, гордость и величие.

«Овечкин — бестолковщина. Дети, не ведите себя, как этот парень». Они не верили в падение рекорда.

21 величайший момент в истории спорта — там теперь и рекорд Овечкина.

Дружба Овечкина и Гретцки: переписываются, дважды ужинали и восхищаются друг другом.

Америка без ума от Овечкина — вот доказательства.