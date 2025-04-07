Овечкин прыгнул на лед после 895-го гола, как нырял в фонтан, выиграв Кубок Стэнли: «Это случайно, я споткнулся и упал. Но получилось прикольно»

После гола, забитого в ворота «Айлендерс» в большинстве (1:4) Овечкин бросился на лед в прыжке и распластался на нем.
В 2018 году «Вашингтон» впервые в истории выиграл Кубок Стэнли. Позже Александр, отмечая победу с болельщиками и партнерами по команде, раздетый по пояс нырнул в фонтан в столице США.
После матча с «Айлендерс» Овечкин признался, что не планировал так праздновать рекордную шайбу, а просто споткнулся.
— Саш, ты прыгнул на лед в ознаменование шайбы. Это было стихийно или ты продумал заранее?
— Нет, это было случайно, потому что я споткнулся и упал. Но получилось прикольно, — цитирует россиянина «Спорт-Экспресс».
ДАААААААААААААА! Овечкин — лучший снайпер в истории НХЛ!
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