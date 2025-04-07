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Овечкин прыгнул на лед после 895-го гола, как нырял в фонтан, выиграв Кубок Стэнли: «Это случайно, я споткнулся и упал. Но получилось прикольно»

39-летний российский форвард Вашингтона забил 895-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ и побил рекорд Уэйна Гретцки.
Источник: Спортс"

После гола, забитого в ворота «Айлендерс» в большинстве (1:4) Овечкин бросился на лед в прыжке и распластался на нем.

В 2018 году «Вашингтон» впервые в истории выиграл Кубок Стэнли. Позже Александр, отмечая победу с болельщиками и партнерами по команде, раздетый по пояс нырнул в фонтан в столице США.

После матча с «Айлендерс» Овечкин признался, что не планировал так праздновать рекордную шайбу, а просто споткнулся.

— Саш, ты прыгнул на лед в ознаменование шайбы. Это было стихийно или ты продумал заранее?

— Нет, это было случайно, потому что я споткнулся и упал. Но получилось прикольно, — цитирует россиянина «Спорт-Экспресс».

ДАААААААААААААА! Овечкин — лучший снайпер в истории НХЛ!

Он все тот же мальчишка, только большой и седой. О величии Овечкина.

Овечкин обошел Гретцки! 5 лет назад рекорд казался невозможным, но Спортс«» его рассчитал.

Мы посмотрели все голы Овечкина. Это счастье, гордость и величие.

«Овечкин — бестолковщина. Дети, не ведите себя, как этот парень». Они не верили в падение рекорда.

21 величайший момент в истории спорта — там теперь и рекорд Овечкина.

Дружба Овечкина и Гретцки: переписываются, дважды ужинали и восхищаются друг другом.

Америка без ума от Овечкина — вот доказательства.