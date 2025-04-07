«Флорида» проиграла 5 матчей подряд, забросив 7 шайб на отрезке. Клуб идет 3-м в дивизионе, «Оттава» сократила отставание до 2 очков

При этом идущая на 4-м месте в дивизионе (и 1-м в зоне wild card на Востоке) «Оттава» после трех побед подряд (включая сегодняшнюю над «Коламбусом» — 4:0) сократила отставание от «Флориды» до 2 очков. У команды под руководством Трэвиса Грина 90 очков в 77 играх.