«Флорида» проиграла 5 матчей подряд, забросив 7 шайб на отрезке. Клуб идет 3-м в дивизионе, «Оттава» сократила отставание до 2 очков

Команда под руководством Пола Мориса, уже обеспечившая себе участие в розыгрыше Кубка Стэнли-2025, занимает 3-е место в Атлантическом дивизионе с 92 очками в 77 играх.
Лидирует «Торонто» (98 в 76), на втором месте идет «Тампа» (94 в 76).
При этом идущая на 4-м месте в дивизионе (и 1-м в зоне wild card на Востоке) «Оттава» после трех побед подряд (включая сегодняшнюю над «Коламбусом» — 4:0) сократила отставание от «Флориды» до 2 очков. У команды под руководством Трэвиса Грина 90 очков в 77 играх.
Напомним, что команды, занявшие 2-е и 3-е места в дивизионе встретятся в первом раунде между собой. Победитель дивизиона получит соперника из зоны wild card.
«Флорида» является действующим обладателем Кубка Стэнли. В прошлом году клуб выиграл трофей впервые в своей истории.