Ротенберг о вылете СКА: «Не думаю, что есть вина вратарей. Да, этот бой мы проиграли, но в жизни выиграли. Эти хоккеисты точно выиграют Кубок Гагарина, могу со всеми поспорить. Это 100%»

— В этом году вы доверились молодым, безусловно, талантливым вратарям. На мой взгляд, насмотревшись на прошлогодний пример магнитогорского «Металлурга». Как вы считаете, не погорячились довериться таланту на таком этапе при отсутствии у ребят кубкового опыта?
— Не думаю, что есть их вина. Вообще, вратарей не обсуждаем. Набоков выиграл в прошлом году Кубок Гагарина. Все наши ребята тоже отличные вратари. Все. И я бы не сказал, что в сегодняшнем поражении можно винить вратарей.
Вы видели, как феноменально играет Плешков, как здорово играл Заврагин. Все наши вратари отлично играли. Да, сегодня, этот бой мы проиграли, но в жизни мы выиграли, потому что эти хоккеисты точно выиграют Кубок Гагарина.
Я вот могу с вами со всеми поспорить. Это 100 процентов, — сообщил главный тренер СКА Ротенберг.
«Я всегда готов работать — люблю хоккей». Первые слова Ротенберга после вылета СКА.