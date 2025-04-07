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Ротенберг о вылете СКА: «Не думаю, что есть вина вратарей. Да, этот бой мы проиграли, но в жизни выиграли. Эти хоккеисты точно выиграют Кубок Гагарина, могу со всеми поспорить. Это 100%»

Клуб из Санкт-Петербурга впервые за 15 лет выбыл из розыгрыша плей-офф в первом раунде, уступив московскому Динамо (2 4 в серии, 2:5 в шестом матче).
Источник: Спортс"

— В этом году вы доверились молодым, безусловно, талантливым вратарям. На мой взгляд, насмотревшись на прошлогодний пример магнитогорского «Металлурга». Как вы считаете, не погорячились довериться таланту на таком этапе при отсутствии у ребят кубкового опыта?

— Не думаю, что есть их вина. Вообще, вратарей не обсуждаем. Набоков выиграл в прошлом году Кубок Гагарина. Все наши ребята тоже отличные вратари. Все. И я бы не сказал, что в сегодняшнем поражении можно винить вратарей.

Вы видели, как феноменально играет Плешков, как здорово играл Заврагин. Все наши вратари отлично играли. Да, сегодня, этот бой мы проиграли, но в жизни мы выиграли, потому что эти хоккеисты точно выиграют Кубок Гагарина.

Я вот могу с вами со всеми поспорить. Это 100 процентов, — сообщил главный тренер СКА Ротенберг.

«Я всегда готов работать — люблю хоккей». Первые слова Ротенберга после вылета СКА.