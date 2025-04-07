Ротенберг о вылете СКА: «Не думаю, что есть вина вратарей. Да, этот бой мы проиграли, но в жизни выиграли. Эти хоккеисты точно выиграют Кубок Гагарина, могу со всеми поспорить. Это 100%»

— Не думаю, что есть их вина. Вообще, вратарей не обсуждаем. Набоков выиграл в прошлом году Кубок Гагарина. Все наши ребята тоже отличные вратари. Все. И я бы не сказал, что в сегодняшнем поражении можно винить вратарей.