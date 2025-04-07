Сорокин о рекордном голе Овечкина: «Если я его не видел, то он не считается! Сам не понимаю, как пропустил»

Она стала для капитана «столичных» Александра Овечкина 895-й в регулярках лиги. Российский форвард побил рекорд Уэйна Гретцки (894 шайбы).
При этом Сорокина новому рекордсмену лиги удалось пробить впервые в карьере (в четвертом очном матче).
«Гол у Овечкина какой‑то непонятный получился. А если я его не видел, то он не считается! Сам не понимаю, как его пропустил», — сказал Сорокин с улыбкой.
ДАААААААААААААА! Овечкин — лучший снайпер в истории НХЛ!
Он все тот же мальчишка, только большой и седой. О величии Овечкина.
Овечкин обошел Гретцки! 5 лет назад рекорд казался невозможным, но Спортс«» его рассчитал.
Мы посмотрели все голы Овечкина. Это счастье, гордость и величие.
«Овечкин — бестолковщина. Дети, не ведите себя, как этот парень». Они не верили в падение рекорда.
21 величайший момент в истории спорта — там теперь и рекорд Овечкина.
Дружба Овечкина и Гретцки: переписываются, дважды ужинали и восхищаются друг другом.
Америка без ума от Овечкина — вот доказательства.
Соберите команду НХЛ только из русских игроков.