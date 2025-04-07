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Сорокин о рекордном голе Овечкина: «Если я его не видел, то он не считается! Сам не понимаю, как пропустил»

Вратарь Айлендерс пропустил одну шайбу в матче регулярного чемпионата против Вашингтона (4:1).
Источник: Спортс"

Она стала для капитана «столичных» Александра Овечкина 895-й в регулярках лиги. Российский форвард побил рекорд Уэйна Гретцки (894 шайбы).

При этом Сорокина новому рекордсмену лиги удалось пробить впервые в карьере (в четвертом очном матче).

«Гол у Овечкина какой‑то непонятный получился. А если я его не видел, то он не считается! Сам не понимаю, как его пропустил», — сказал Сорокин с улыбкой.

ДАААААААААААААА! Овечкин — лучший снайпер в истории НХЛ!

Он все тот же мальчишка, только большой и седой. О величии Овечкина.

Овечкин обошел Гретцки! 5 лет назад рекорд казался невозможным, но Спортс«» его рассчитал.

Мы посмотрели все голы Овечкина. Это счастье, гордость и величие.

«Овечкин — бестолковщина. Дети, не ведите себя, как этот парень». Они не верили в падение рекорда.

21 величайший момент в истории спорта — там теперь и рекорд Овечкина.

Дружба Овечкина и Гретцки: переписываются, дважды ужинали и восхищаются друг другом.

Америка без ума от Овечкина — вот доказательства.

Соберите команду НХЛ только из русских игроков.