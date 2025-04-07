Жена Овечкина о рекордном 895-м голе Александра: «Безумно счастливы, что это произошло сейчас. На него было очень большое давление. Теперь можно выдохнуть»

— Какие первые эмоции от церемонии и гола?
— Безумно счастливы, что это произошло сейчас. На Александра было очень большое давление, поэтому наконец он может выдохнуть и сосредоточиться на завершении регулярного чемпионата и плей-офф.
— Знали, как он будет праздновать?
— Нет, это было абсолютно не запланировано. Думаю, просто эмоции были через край.
— Какое напутствие давали Саше перед игрой?
— Он знал, что мы все ждем, что этого всем нам очень хотелось. Приехали друзья, семья. Он был настроен хорошо.
— Не хотели, чтобы он сделал это на домашней площадке?
— Он сделал много дома, забил две важные шайбы (после дубля в ворота «Чикаго» в домашнем матче Овечкин догнал Гретцки — Спортс«“). Думаю, что все фанаты этот день запомнят. Это было феерично.
Думаю, что даже хорошо, что это случилось на выезде, потому что мы еще будем праздновать на арене «Вашингтона». Все произошло так, как должно было, — сообщила Анастасия Овечкина.
ДАААААААААААААА! Овечкин — лучший снайпер в истории НХЛ!
Он все тот же мальчишка, только большой и седой. О величии Овечкина.
Овечкин обошел Гретцки! 5 лет назад рекорд казался невозможным, но Спортс«» его рассчитал.
Мы посмотрели все голы Овечкина. Это счастье, гордость и величие.
«Овечкин — бестолковщина. Дети, не ведите себя, как этот парень». Они не верили в падение рекорда.
21 величайший момент в истории спорта — там теперь и рекорд Овечкина.
Дружба Овечкина и Гретцки: переписываются, дважды ужинали и восхищаются друг другом.
Америка без ума от Овечкина — вот доказательства.
Соберите команду НХЛ только из русских игроков.