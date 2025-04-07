Ротенберг об общении с легионерами «Динамо» после критики в их адрес: «В Канаде постоянно так. Я, слава богу, знаю хорошо английский, пожелал им удачи. И Гусеву тоже»

— Да они же хоккеисты канадские. Для них это абсолютно обычная история. В Канаде постоянно так. Мы просто пообщались хорошо. Я, слава богу, знаю хорошо английский язык. Мы с ними хорошо пообщались. Пожелал им удачи. Я и Гусеву пожелал удачи. Дай бог. Все пошло на пользу Гусеву, вся эта ситуация, которая произошла. Я думаю, что это пошло ему на пользу. Я только рад.