Ротенберг об общении с легионерами «Динамо» после критики в их адрес: «В Канаде постоянно так. Я, слава богу, знаю хорошо английский, пожелал им удачи. И Гусеву тоже»

— После матча вы пообщались практически со всеми игроками «Динамо». Что вы в глаза сказали легионерам, которых вы на пресс-конференциях нередко критиковали?
— Да они же хоккеисты канадские. Для них это абсолютно обычная история. В Канаде постоянно так. Мы просто пообщались хорошо. Я, слава богу, знаю хорошо английский язык. Мы с ними хорошо пообщались. Пожелал им удачи. Я и Гусеву пожелал удачи. Дай бог. Все пошло на пользу Гусеву, вся эта ситуация, которая произошла. Я думаю, что это пошло ему на пользу. Я только рад.
И в этой ситуации хочу пожелать всем удачи. Мы просто тепло пообщались. Они прекрасно понимают, что мы очень здорово все играли. Тяжелая серия. Они хоккеисты, они честно на это смотрят.
Это не журналисты, которые желтая пресса или какие-то там черные коршуны, как тут люди себя заявили (до этого один из журналистов начал вопрос тренеру так: «Пролечу черным коршуном…» — Спортс«“). Это не черные коршуны, это хоккеисты, которые объективно и честно оценивают ситуацию. Мы пожелали просто им удачи и побед. И здоровья — без травм, — сказал главный тренер СКА на пресс-конференции.
У Комтуа 1+1 сегодня и 3+3 в 6 играх серии со СКА. В пятницу Ротенберг крикнул ему «Fuck you», а после матча рассуждал о «спортивных петухах» и франко-канадцах.
Ротенберг о поведении в серии с «Динамо»: «На провокацию отвечу провокацией. Вы кого хотите видеть в КХЛ? Комтуа или Демидова? Никишина или сбитого летчика Пакетта?».