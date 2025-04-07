Малкин поздравил Овечкина с рекордом НХЛ по голам: «Ты прошел хоккей! 895»

«Ты прошел хоккей! 895», — написал форвард «Питтсбурга» в социальной сети, вновь приложив совместное фото с драфта НХЛ-2004.
«Кэпиталс» тогда выбрали Овечкина под общим 1-м номером, «Пингвинс» забрали Малкина под 2-м.
Фото: соцсеть Евгения Малкина.
«894. Великий». Малкин поздравил Овечкина с повторением рекорда Гретцки по голам в НХЛ, выложив совместное фото с драфта-2004.
ДАААААААААААААА! Овечкин — лучший снайпер в истории НХЛ!
Он все тот же мальчишка, только большой и седой. О величии Овечкина.
Овечкин обошел Гретцки! 5 лет назад рекорд казался невозможным, но Спортс«» его рассчитал.
Мы посмотрели все голы Овечкина. Это счастье, гордость и величие.
«Овечкин — бестолковщина. Дети, не ведите себя, как этот парень». Они не верили в падение рекорда.
21 величайший момент в истории спорта — там теперь и рекорд Овечкина.
Дружба Овечкина и Гретцки: переписываются, дважды ужинали и восхищаются друг другом.
Америка без ума от Овечкина — вот доказательства.
Соберите команду НХЛ только из русских игроков.