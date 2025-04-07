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Малкин поздравил Овечкина с рекордом НХЛ по голам: «Ты прошел хоккей! 895»

Капитан Вашингтона забил 895-й гол в матче с Айлендерс (1:4) и побил рекорд Уэйна Гретцки (894) в рамках регулярных чемпионатов.

«Ты прошел хоккей! 895», — написал форвард «Питтсбурга» в социальной сети, вновь приложив совместное фото с драфта НХЛ-2004.

«Кэпиталс» тогда выбрали Овечкина под общим 1-м номером, «Пингвинс» забрали Малкина под 2-м.

Фото: соцсеть Евгения Малкина.

«894. Великий». Малкин поздравил Овечкина с повторением рекорда Гретцки по голам в НХЛ, выложив совместное фото с драфта-2004.

ДАААААААААААААА! Овечкин — лучший снайпер в истории НХЛ!

Он все тот же мальчишка, только большой и седой. О величии Овечкина.

Овечкин обошел Гретцки! 5 лет назад рекорд казался невозможным, но Спортс«» его рассчитал.

Мы посмотрели все голы Овечкина. Это счастье, гордость и величие.

«Овечкин — бестолковщина. Дети, не ведите себя, как этот парень». Они не верили в падение рекорда.

21 величайший момент в истории спорта — там теперь и рекорд Овечкина.

Дружба Овечкина и Гретцки: переписываются, дважды ужинали и восхищаются друг другом.

Америка без ума от Овечкина — вот доказательства.

Соберите команду НХЛ только из русских игроков.