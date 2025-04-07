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Сорокин подарил Овечкину свою клюшку, с которой пропустил 895-й гол. Александр сам захотел ее получить: «Сразу сказал, что мне нужна эта клюшка. Взамен он ничего не попросил»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в матче с «Айлендерс» (1:4) и побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах лиги — 895 против 894.

Источник: Спортс"

39-летнему российскому нападающему впервые удалось пробить Сорокина — в четвертом очном матче.

«Я сразу ему сказал: “Мне нужна эта клюшка”. Он не попросил у меня ничего взамен», — сказал Овечкин.

Напомним, что Александр является коллекционером хоккейных клюшек.

ДАААААААААААААА! Овечкин — лучший снайпер в истории НХЛ!

Он все тот же мальчишка, только большой и седой. О величии Овечкина.

Овечкин обошел Гретцки! 5 лет назад рекорд казался невозможным, но Спортс«» его рассчитал.

Мы посмотрели все голы Овечкина. Это счастье, гордость и величие.

«Овечкин — бестолковщина. Дети, не ведите себя, как этот парень». Они не верили в падение рекорда.

21 величайший момент в истории спорта — там теперь и рекорд Овечкина.

Дружба Овечкина и Гретцки: переписываются, дважды ужинали и восхищаются друг другом.

Америка без ума от Овечкина — вот доказательства.

Соберите команду НХЛ только из русских игроков.