"История свершилась!
Вчера Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ, забив свой 895-й гол и превзойдя рекорд великого Уэйна Гретцки.
Это достижение — гордость для болельщиков наших стран и одновременно часть богатого наследия североамериканского хоккея. Хоккей давно стал мостом между нашими странами. Российские игроки блистали в НХЛ десятилетиями, а американские тренеры и клубы вдохновляли новых звезд на рекорды.
Сегодня мы празднуем не только этот рекорд, но и силу спорта как пространства для взаимопонимания и дружбы.
Поздравляем Александра Овечкина с этим историческим достижением!" — говорится в телеграм-канале посольства.
ДАААААААААААААА! Овечкин — лучший снайпер в истории НХЛ!
Он все тот же мальчишка, только большой и седой. О величии Овечкина.
Овечкин обошел Гретцки! 5 лет назад рекорд казался невозможным, но Спортс«» его рассчитал.
Мы посмотрели все голы Овечкина. Это счастье, гордость и величие.
«Овечкин — бестолковщина. Дети, не ведите себя, как этот парень». Они не верили в падение рекорда.
21 величайший момент в истории спорта — там теперь и рекорд Овечкина.
Дружба Овечкина и Гретцки: переписываются, дважды ужинали и восхищаются друг другом.
Америка без ума от Овечкина — вот доказательства.
Соберите команду НХЛ только из русских игроков.