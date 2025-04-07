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Посольство США в России поздравило Овечкина с рекордом НХЛ: «История свершилась! Это достижение — гордость для болельщиков наших стран. Хоккей давно стал мостом между ними»

Капитан Вашингтона отличился в матче с Айлендерс (1:4) и побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в рамках регулярных чемпионатах лиги 895 против 894.
Источник: Спортс"

"История свершилась!

Вчера Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ, забив свой 895-й гол и превзойдя рекорд великого Уэйна Гретцки.

Это достижение — гордость для болельщиков наших стран и одновременно часть богатого наследия североамериканского хоккея. Хоккей давно стал мостом между нашими странами. Российские игроки блистали в НХЛ десятилетиями, а американские тренеры и клубы вдохновляли новых звезд на рекорды.

Сегодня мы празднуем не только этот рекорд, но и силу спорта как пространства для взаимопонимания и дружбы.

Поздравляем Александра Овечкина с этим историческим достижением!" — говорится в телеграм-канале посольства.

ДАААААААААААААА! Овечкин — лучший снайпер в истории НХЛ!

Он все тот же мальчишка, только большой и седой. О величии Овечкина.

Овечкин обошел Гретцки! 5 лет назад рекорд казался невозможным, но Спортс«» его рассчитал.

Мы посмотрели все голы Овечкина. Это счастье, гордость и величие.

«Овечкин — бестолковщина. Дети, не ведите себя, как этот парень». Они не верили в падение рекорда.

21 величайший момент в истории спорта — там теперь и рекорд Овечкина.

Дружба Овечкина и Гретцки: переписываются, дважды ужинали и восхищаются друг другом.

Америка без ума от Овечкина — вот доказательства.

Соберите команду НХЛ только из русских игроков.