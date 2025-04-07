Посольство США в России поздравило Овечкина с рекордом НХЛ: «История свершилась! Это достижение — гордость для болельщиков наших стран. Хоккей давно стал мостом между ними»

Это достижение — гордость для болельщиков наших стран и одновременно часть богатого наследия североамериканского хоккея. Хоккей давно стал мостом между нашими странами. Российские игроки блистали в НХЛ десятилетиями, а американские тренеры и клубы вдохновляли новых звезд на рекорды.