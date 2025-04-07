Плющенко о рекорде Овечкина: «Гордимся, что именно наш русский хоккеист, наш русский человек сделал это. Это для всего мира большой праздник»

Мы все верили, что в этом сезоне он побьет рекорд. Саша все сделал правильно, команда играла, помогали все. Конечно же, если бы он один играл, ничего не было бы. Все ждали этого момента, все хотели, чтобы был новый рекорд. Рекорд Саша побил, мы очень счастливы. Гордимся, что именно наш русский хоккеист, наш русский человек сделал это. Это для всего мира большой праздник, праздник рекорда.