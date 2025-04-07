Фетисов о рекорде Овечкина по голам в НХЛ: «Многие рассказывали сказки, что ему не дадут побить, но это произошло. Теперь рекорд будет держаться минимум 100 лет. Хотя, может, его мой внук побьет»

"Чувствую гордость и радость за маму [Овечкина] прежде всего. Мама воспитала нам героя, на котором мы можем воспитывать наших детей и внуков. Александр молодец, в таком возрасте показал серьезный результат.
Многие рассказывали сказки, что Овечкину не дадут побить этот рекорд, но это произошло. Теперь этот рекорд будет держаться минимум 100 лет. Хотя, может быть, мой внук Филипп сумеет побить этот рекорд, но ему сейчас полтора годика. Рекорд НХЛ поставил наш русский парень — Александр Овечкин, я всех нас с этим поздравляю.
В это непростое политическое время смотреть такие вещи — дорогого стоит, давайте наслаждаться моментом. Я желаю Саше дальнейших успехов в жизни и хоккейной карьере, у него все должно получаться", — заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы.
ДАААААААААААААА! Овечкин — лучший снайпер в истории НХЛ!
Он все тот же мальчишка, только большой и седой. О величии Овечкина.
Овечкин обошел Гретцки! 5 лет назад рекорд казался невозможным, но Спортс«» его рассчитал.
Мы посмотрели все голы Овечкина. Это счастье, гордость и величие.
«Овечкин — бестолковщина. Дети, не ведите себя, как этот парень». Они не верили в падение рекорда.
21 величайший момент в истории спорта — там теперь и рекорд Овечкина.
Дружба Овечкина и Гретцки: переписываются, дважды ужинали и восхищаются друг другом.
Америка без ума от Овечкина — вот доказательства.
Соберите команду НХЛ только из русских игроков.