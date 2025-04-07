Фетисов о рекорде Овечкина по голам в НХЛ: «Многие рассказывали сказки, что ему не дадут побить, но это произошло. Теперь рекорд будет держаться минимум 100 лет. Хотя, может, его мой внук побьет»

Многие рассказывали сказки, что Овечкину не дадут побить этот рекорд, но это произошло. Теперь этот рекорд будет держаться минимум 100 лет. Хотя, может быть, мой внук Филипп сумеет побить этот рекорд, но ему сейчас полтора годика. Рекорд НХЛ поставил наш русский парень — Александр Овечкин, я всех нас с этим поздравляю.