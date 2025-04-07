7 апреля Спортс" Хоккей

Андрей Лунев: «Акинфеев — такая же легенда, как и Овечкин, только со стороны российского футбола»

Матч 23-го тура Мир РПЛ с Динамо (3:1) стал для вратаря ЦСКА 900-м в карьере. В тот же день, 6 апреля, нападающий Вашингтона Александр Овечкин побил рекорд НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, забросив 895-ю шайбу.