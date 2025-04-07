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Андрей Лунев: «Акинфеев — такая же легенда, как и Овечкин, только со стороны российского футбола»

Матч 23-го тура Мир РПЛ с Динамо (3:1) стал для вратаря ЦСКА 900-м в карьере. В тот же день, 6 апреля, нападающий Вашингтона Александр Овечкин побил рекорд НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, забросив 895-ю шайбу.
Источник: Спортс"

— Акинфеев с «Динамо» провел 900-й матч в карьере. Представляете себя на такой отметке?

— Без шансов (улыбается). Игорь — такая же легенда, как и Овечкин, только со стороны российского футбола, — сказал вратарь «Динамо» Лунев.

ДАААААААААААААА! Овечкин — лучший снайпер в истории НХЛ!

Он все тот же мальчишка, только большой и седой. О величии Овечкина.

Овечкин обошел Гретцки! 5 лет назад рекорд казался невозможным, но Спортс«» его рассчитал.

Мы посмотрели все голы Овечкина. Это счастье, гордость и величие.

«Овечкин — бестолковщина. Дети, не ведите себя, как этот парень». Они не верили в падение рекорда.

21 величайший момент в истории спорта — там теперь и рекорд Овечкина.

Дружба Овечкина и Гретцки: переписываются, дважды ужинали и восхищаются друг другом.

Америка без ума от Овечкина — вот доказательства.