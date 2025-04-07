Андрей Лунев: «Акинфеев — такая же легенда, как и Овечкин, только со стороны российского футбола»

— Акинфеев с «Динамо» провел 900-й матч в карьере. Представляете себя на такой отметке?
— Без шансов (улыбается). Игорь — такая же легенда, как и Овечкин, только со стороны российского футбола, — сказал вратарь «Динамо» Лунев.
ДАААААААААААААА! Овечкин — лучший снайпер в истории НХЛ!
Он все тот же мальчишка, только большой и седой. О величии Овечкина.
Овечкин обошел Гретцки! 5 лет назад рекорд казался невозможным, но Спортс«» его рассчитал.
Мы посмотрели все голы Овечкина. Это счастье, гордость и величие.
«Овечкин — бестолковщина. Дети, не ведите себя, как этот парень». Они не верили в падение рекорда.
21 величайший момент в истории спорта — там теперь и рекорд Овечкина.
Дружба Овечкина и Гретцки: переписываются, дважды ужинали и восхищаются друг другом.
Америка без ума от Овечкина — вот доказательства.