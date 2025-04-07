Путин поздравил Овечкина с рекордом НХЛ: «Вы обошли легендарных мастеров по количеству шайб. Поздравляю с этим знаменательным событием. Желаю здоровья, удачи и боевого настроя»

"Поздравляю Вас с выдающимся рекордом. Вы обошли легендарных мастеров по количеству шайб, забитых в матчах регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги.
В Вашей насыщенной спортивной карьере — победы на мировых и национальных турнирах, множество других ярких, уникальных свершений, которые вошли в летопись отечественной школы хоккея. Без сомнения, и нынешнее достижение стало не только Вашим личным успехом, но и настоящим праздником для болельщиков в России и за ее пределами.
Еще раз поздравляю с этим знаменательным событием. Желаю здоровья, удачи, боевого настроя на покорение новых вершин в жизни и спорте", — приводит слова президента РФ пресс-служба Кремля.
ДАААААААААААААА! Овечкин — лучший снайпер в истории НХЛ!
Он все тот же мальчишка, только большой и седой. О величии Овечкина.
Овечкин обошел Гретцки! 5 лет назад рекорд казался невозможным, но Спортс«» его рассчитал.
Мы посмотрели все голы Овечкина. Это счастье, гордость и величие.
«Овечкин — бестолковщина. Дети, не ведите себя, как этот парень». Они не верили в падение рекорда.
21 величайший момент в истории спорта — там теперь и рекорд Овечкина.
Дружба Овечкина и Гретцки: переписываются, дважды ужинали и восхищаются друг другом.
Америка без ума от Овечкина — вот доказательства.
Соберите команду НХЛ только из русских игроков.