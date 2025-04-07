Мама Овечкина о журналистах: «Что они все к сыну пристали? Вам зарплату без него не платят? Я его учила: “Не надо давать интервью, сегодня хорошо пишут, а завтра так обольют грязью, что не отмо

Как только Саша приехал в НХЛ, не было ни дня, чтобы про него кто-то не написал. И когда начинали звонить журналисты, я говорила: «Саш, ну сколько же можно? Скажи им: ребята, хватит звонить мне в конце концов, нельзя же так? Ведь в НХЛ входят 30 команд, и в каждой есть русские игроки».