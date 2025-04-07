Марцел Личка: «Овечкин стоит в одном ряду с Марадоной и Пеле»

— Не всегда всем удается выигрывать все. На последнем чемпионате мира Месси удалось его выиграть, а так бы он не был чемпионом мира. Но разве без этого он не был бы лучшим? Он сделал многое за всю карьеру, был бы лучшим и без кубка чемпионов мира, — сказал тренер футбольного «Динамо».