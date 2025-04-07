Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марцел Личка: «Овечкин стоит в одном ряду с Марадоной и Пеле»

Был ли в мире спортсмен лучше, чем Овечкин?
Источник: Спортс"

— Есть хоккей, футбол, легкая атлетика. Это разные виды спорта. Был такой пловец Майкл Фелпс, он завоевал феноменальное количество золотых медалей на Олимпиаде. Нельзя смешивать разные виды спорта.

В хоккее Гретцки, Ягр, Овечкин — игроки топ. Марадона и Пеле в футболе. Овечкин стоит в одном ряду с этими спортсменами.

— Отсутствие олимпийской медали у Овечкина — минус для его карьеры?

— Не всегда всем удается выигрывать все. На последнем чемпионате мира Месси удалось его выиграть, а так бы он не был чемпионом мира. Но разве без этого он не был бы лучшим? Он сделал многое за всю карьеру, был бы лучшим и без кубка чемпионов мира, — сказал тренер футбольного «Динамо».

ДАААААААААААААА! Овечкин — лучший снайпер в истории НХЛ!

Он все тот же мальчишка, только большой и седой. О величии Овечкина.

Овечкин обошел Гретцки! 5 лет назад рекорд казался невозможным, но Спортс«» его рассчитал.

Мы посмотрели все голы Овечкина. Это счастье, гордость и величие.

«Овечкин — бестолковщина. Дети, не ведите себя, как этот парень». Они не верили в падение рекорда.

21 величайший момент в истории спорта — там теперь и рекорд Овечкина.

Дружба Овечкина и Гретцки: переписываются, дважды ужинали и восхищаются друг другом.

Америка без ума от Овечкина — вот доказательства.