— Есть хоккей, футбол, легкая атлетика. Это разные виды спорта. Был такой пловец Майкл Фелпс, он завоевал феноменальное количество золотых медалей на Олимпиаде. Нельзя смешивать разные виды спорта.
В хоккее Гретцки, Ягр, Овечкин — игроки топ. Марадона и Пеле в футболе. Овечкин стоит в одном ряду с этими спортсменами.
— Отсутствие олимпийской медали у Овечкина — минус для его карьеры?
— Не всегда всем удается выигрывать все. На последнем чемпионате мира Месси удалось его выиграть, а так бы он не был чемпионом мира. Но разве без этого он не был бы лучшим? Он сделал многое за всю карьеру, был бы лучшим и без кубка чемпионов мира, — сказал тренер футбольного «Динамо».
ДАААААААААААААА! Овечкин — лучший снайпер в истории НХЛ!
Он все тот же мальчишка, только большой и седой. О величии Овечкина.
Овечкин обошел Гретцки! 5 лет назад рекорд казался невозможным, но Спортс«» его рассчитал.
Мы посмотрели все голы Овечкина. Это счастье, гордость и величие.
«Овечкин — бестолковщина. Дети, не ведите себя, как этот парень». Они не верили в падение рекорда.
21 величайший момент в истории спорта — там теперь и рекорд Овечкина.
Дружба Овечкина и Гретцки: переписываются, дважды ужинали и восхищаются друг другом.
Америка без ума от Овечкина — вот доказательства.