Мама Овечкина о давлении: «Люди не понимают, что хоккей — это тяжелый труд. И хватит писать о рекорде — сам Саша к нему не стремился. Дайте сыну спокойно играть!»

Вообще на них плевать. И хватит писать об этом рекорде. Дайте сыну спокойно играть в хоккей! Сам Саша к этому рекорду не стремился. Он просто хочет играть. Забьет, сколько будет нужно. Обязательно отдаст передачи. Он не обращает внимания на эти цифры. Но хочет, чтобы команда побеждала. Чтобы они играли в плей-офф, все ребята набирали очки и у них был бы настоящий коллектив.