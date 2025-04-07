Мама Овечкина о давлении: «Люди не понимают, что хоккей — это тяжелый труд. И хватит писать о рекорде — сам Саша к нему не стремился. Дайте сыну спокойно играть!»

— Давление мешает?
— Саша спокойно к этому относится. Но неприятно. Люди не понимают, что хоккей — это тяжелый труд. Нет бы, радовались. Но нет.
Вообще на них плевать. И хватит писать об этом рекорде. Дайте сыну спокойно играть в хоккей! Сам Саша к этому рекорду не стремился. Он просто хочет играть. Забьет, сколько будет нужно. Обязательно отдаст передачи. Он не обращает внимания на эти цифры. Но хочет, чтобы команда побеждала. Чтобы они играли в плей-офф, все ребята набирали очки и у них был бы настоящий коллектив.
В глубине души Саша знал о том, что этот рекорд все ждут. Но давайте спокойнее к этому относиться. Держите руку на пульсе. И поменьше слов, — сказала мама хоккеиста.