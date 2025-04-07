Мостовой о рекорде Овечкина: «Главное спортивное событие 2025 года в России и США! Александр — великий, феноменальное достижение!»

Более того, я ведь уже говорил, что по ходу нынешнего сезона, когда все обсуждали гонку Александра за Уэйном, я смотрел статистику других великих хоккеистов, которые забрасывали максимум по 500 шайб за карьеру. А тут почти в два раза больше! Вот как такое возможно?!