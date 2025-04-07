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Мостовой о рекорде Овечкина: «Главное спортивное событие 2025 года в России и США! Александр — великий, феноменальное достижение!»

Капитан «Вашингтона» отличился в матче с «Айлендерс» (1:4) и побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в рамках регулярных чемпионатах лиги — 895 против 894.

Источник: Спортс"

"Я поздравляю Александра с феноменальным достижением! Овечкин — великий! Честно говоря, мне даже сложно подбирать слова, чтобы описать это событие. Фантастика, просто фантастика! Все говорили про вечный рекорд Гретцки, но мы снова убедились, что все в этой жизни меняется.

Более того, я ведь уже говорил, что по ходу нынешнего сезона, когда все обсуждали гонку Александра за Уэйном, я смотрел статистику других великих хоккеистов, которые забрасывали максимум по 500 шайб за карьеру. А тут почти в два раза больше! Вот как такое возможно?!

В общем, рекорд Овечкина — главное спортивное событие 2025 года в России и США! Александр стал величайшим российским хоккеистом, превзойдя Гретцки! Когда он будет в Москве, то, надеюсь, что получится встретиться с ним и поздравить лично!" — заявил экс-игрок сборной России Мостовой.

ДАААААААААААААА! Овечкин — лучший снайпер в истории НХЛ!

Он все тот же мальчишка, только большой и седой. О величии Овечкина.

Овечкин обошел Гретцки! 5 лет назад рекорд казался невозможным, но Спортс«» его рассчитал.

Мы посмотрели все голы Овечкина. Это счастье, гордость и величие.

«Овечкин — бестолковщина. Дети, не ведите себя, как этот парень». Они не верили в падение рекорда.

21 величайший момент в истории спорта — там теперь и рекорд Овечкина.

Дружба Овечкина и Гретцки: переписываются, дважды ужинали и восхищаются друг другом.

❤️ Америка без ума от Овечкина — вот доказательства.