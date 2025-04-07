Мостовой о рекорде Овечкина: «Главное спортивное событие 2025 года в России и США! Александр — великий, феноменальное достижение!»

"Я поздравляю Александра с феноменальным достижением! Овечкин — великий! Честно говоря, мне даже сложно подбирать слова, чтобы описать это событие. Фантастика, просто фантастика! Все говорили про вечный рекорд Гретцки, но мы снова убедились, что все в этой жизни меняется.
Более того, я ведь уже говорил, что по ходу нынешнего сезона, когда все обсуждали гонку Александра за Уэйном, я смотрел статистику других великих хоккеистов, которые забрасывали максимум по 500 шайб за карьеру. А тут почти в два раза больше! Вот как такое возможно?!
В общем, рекорд Овечкина — главное спортивное событие 2025 года в России и США! Александр стал величайшим российским хоккеистом, превзойдя Гретцки! Когда он будет в Москве, то, надеюсь, что получится встретиться с ним и поздравить лично!" — заявил экс-игрок сборной России Мостовой.
ДАААААААААААААА! Овечкин — лучший снайпер в истории НХЛ!
Он все тот же мальчишка, только большой и седой. О величии Овечкина.
Овечкин обошел Гретцки! 5 лет назад рекорд казался невозможным, но Спортс«» его рассчитал.
Мы посмотрели все голы Овечкина. Это счастье, гордость и величие.
«Овечкин — бестолковщина. Дети, не ведите себя, как этот парень». Они не верили в падение рекорда.
21 величайший момент в истории спорта — там теперь и рекорд Овечкина.
Дружба Овечкина и Гретцки: переписываются, дважды ужинали и восхищаются друг другом.
❤️ Америка без ума от Овечкина — вот доказательства.