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Фетисов не верит, что рекорд Овечкина побьют: «Нужно больше 20 лет забрасывать свыше 40 шайб за сезон — не думаю, что такое кому-то покорится. Событие не только хоккейное, но и мировое»

Овечкин забил больше всех, и в ближайшие 100 лет к нему никто не приблизится.
Источник: Спортс"

— Величайший ли он в истории?

— Александр еще не закончил — пускай пока играет. Достижение уму непостижимо! Для того чтобы побить рекорд Овечкина, нужно забрасывать больше 40 шайб за сезон больше 20 лет подряд. Не думаю, что такое кому-то покорится.

Реакция мирового сообщества и лучших спортсменов говорит сама за себя. Все поздравили Сашу — это не только хоккейное, но и мировое событие. Уважение к Овечкину бесконечно, — сказал двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли и депутат Госдумы.