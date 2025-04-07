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Александр Тихонов: «У Овечкина до сих пор хранится календарик, на котором я написал: “Быть тебе великим Александром!” Мои предсказания сбылись»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин накануне стал лучшим снайпером в истории НХЛ, забросив 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах.

Источник: Спортс"

"В честь Овечкина можно называть что угодно, ему подходит любая награда! И как здорово он сказал, что именно русский парень превзошел этот рекорд. Сказать такое в Америке — дорогого стоит.

Вчера я поздравил его маму Татьяну Николаевну. Мы с ней давно дружим. Она рассказала, что у Саши до сих пор хранится мой календарик. Когда ему было 11 лет, я написал на нем: «Быть тебе великим Александром!». Так что мои предсказания сбылись!" — сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Тихонов.

«Настроил Саню, и он сейчас прет». Плющенко — друг и фанат Овечкина.