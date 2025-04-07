Александр Тихонов: «У Овечкина до сих пор хранится календарик, на котором я написал: “Быть тебе великим Александром!” Мои предсказания сбылись»

Вчера я поздравил его маму Татьяну Николаевну. Мы с ней давно дружим. Она рассказала, что у Саши до сих пор хранится мой календарик. Когда ему было 11 лет, я написал на нем: «Быть тебе великим Александром!». Так что мои предсказания сбылись!" — сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Тихонов.