Министр спорта Дегтярев об Овечкине: «Настоящий герой нашего времени — публично говорит о своих корнях, благодарит болельщиков и страну. Александра воспитала Россия, Putin Team создавалась именно Овечкиным»

— Как вы узнали, что Овечкин побил рекорд?
— Мне кажется, что у всех происходило одно и то же — радость и гордость за российский спорт. Все‑таки Александр — воспитанник нашей русской хоккейной школы и уехал в США из московского «Динамо». Я признаюсь честно, что смотрел матч, в котором Овечкин побил рекорд.
Я порадовался и поздравил его публично в соцсетях и через средства массовой информации. Уверен, что когда он приедет в Россию, то лично пообщаемся и поздравим его.
— Что для вас значит тот факт, что Овечкин неоднократно подчеркнул, что он знает, как все в России переживали и следили за ним?
— Это говорит о том, что Овечкина хорошо воспитали родители, мама, дай Бог ей здоровья. Я, кстати, был на ее юбилее, вручил ей награду. Татьяна Николаевна Овечкина — великая спортсменка. Александра воспитала Россия, и то, что он так публично говорит о своих корнях, с уважением благодарит всех болельщиков и страну, свидетельствует о том, что он настоящий герой нашего времени.
Я напомню, что Putin Team — команда общественников, которая создавалась именно Овечкиным. И он до сих пор член Putin Team, как и все мы, — сказал министр спорта РФ.