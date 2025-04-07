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Министр спорта Дегтярев об Овечкине: «Настоящий герой нашего времени — публично говорит о своих корнях, благодарит болельщиков и страну. Александра воспитала Россия, Putin Team создавалась именно Овечкиным»

Капитан Вашингтона отличился в матче с Айлендерс (1:4) и побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в рамках регулярных чемпионатов лиги 895 против 894.
Источник: Спортс"

— Как вы узнали, что Овечкин побил рекорд?

— Мне кажется, что у всех происходило одно и то же — радость и гордость за российский спорт. Все‑таки Александр — воспитанник нашей русской хоккейной школы и уехал в США из московского «Динамо». Я признаюсь честно, что смотрел матч, в котором Овечкин побил рекорд.

Я порадовался и поздравил его публично в соцсетях и через средства массовой информации. Уверен, что когда он приедет в Россию, то лично пообщаемся и поздравим его.

— Что для вас значит тот факт, что Овечкин неоднократно подчеркнул, что он знает, как все в России переживали и следили за ним?

— Это говорит о том, что Овечкина хорошо воспитали родители, мама, дай Бог ей здоровья. Я, кстати, был на ее юбилее, вручил ей награду. Татьяна Николаевна Овечкина — великая спортсменка. Александра воспитала Россия, и то, что он так публично говорит о своих корнях, с уважением благодарит всех болельщиков и страну, свидетельствует о том, что он настоящий герой нашего времени.

Я напомню, что Putin Team — команда общественников, которая создавалась именно Овечкиным. И он до сих пор член Putin Team, как и все мы, — сказал министр спорта РФ.