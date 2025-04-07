Министр спорта Дегтярев об Овечкине: «Настоящий герой нашего времени — публично говорит о своих корнях, благодарит болельщиков и страну. Александра воспитала Россия, Putin Team создавалась именно Овечкиным»

— Это говорит о том, что Овечкина хорошо воспитали родители, мама, дай Бог ей здоровья. Я, кстати, был на ее юбилее, вручил ей награду. Татьяна Николаевна Овечкина — великая спортсменка. Александра воспитала Россия, и то, что он так публично говорит о своих корнях, с уважением благодарит всех болельщиков и страну, свидетельствует о том, что он настоящий герой нашего времени.