Медведев о рекорде Овечкина: «Событие, вошедшее в историю мирового хоккея — важно, что это произошло в одном столичном клубе. Испытываю радость и гордость, как и миллионы соотечественников»

"Это событие, которое вошло в историю мирового хоккея. Если правила игры не поменяются, то рекорд в этом тысячелетии побит не будет.
Важно, что он достигнут, когда Александр играл в одном столичном клубе. При этом он никогда не отказывался приезжать играть за сборную России, когда в НХЛ были локауты, все равно с удовольствием приезжал играть за свой родной клуб — «Динамо».
Испытываю чувство радости и гордости, как и миллионы наших соотечественников, которые гордятся его достижением", — сказал председатель совета директоров СКА.