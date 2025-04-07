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Медведев о рекорде Овечкина: «Событие, вошедшее в историю мирового хоккея — важно, что это произошло в одном столичном клубе. Испытываю радость и гордость, как и миллионы соотечественников»

Капитан Вашингтона забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ в матче с Айлендерс (1:4) и побил рекорд Уэйна Гретцки (894 шайбы).
Источник: Спортс"

"Это событие, которое вошло в историю мирового хоккея. Если правила игры не поменяются, то рекорд в этом тысячелетии побит не будет.

Важно, что он достигнут, когда Александр играл в одном столичном клубе. При этом он никогда не отказывался приезжать играть за сборную России, когда в НХЛ были локауты, все равно с удовольствием приезжал играть за свой родной клуб — «Динамо».

Испытываю чувство радости и гордости, как и миллионы наших соотечественников, которые гордятся его достижением", — сказал председатель совета директоров СКА.