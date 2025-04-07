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Павлюченко о рекорде Овечкина: «Зайдешь в магазин или еще куда-то — все говорят об этом. Александр — красавец, пусть теперь собирает вещи и летит в Россию доигрывать»

Капитан Вашингтона забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ в матче с Айлендерс (1:4) и побил рекорд Уэйна Гретцки (894 гола).
Источник: Спортс"

— Недавно Александр сказал, что хочет вернуться в Россию после окончания контракта с «Вашингтоном».

— Он побил [рекорд], теперь пусть собирает вещи и в Россию доигрывать. (Смеется.) Пускай прямо сегодня в самолет садится и летит.

Все равно придет время, когда и его рекорд побьют. Но когда это будет, через 50 или 100 лет, дождемся ли мы этого? Не хотелось бы. Пусть этот рекорд будет наш.

— Очень объединяющее событие вышло, как считаете?

— Да, вот даже в магазин зайдешь или еще куда-то, и все говорят о рекорде.

— Практически в каждом доме.

— Да вообще везде! Вот все и случилось, Александр — красавец, — сказал бывший футболист сборной России.