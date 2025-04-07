Владелец «Вашингтона» об Овечкине: «Не хочу, чтобы история заканчивалась, влияние Алекса неизмеримо. Напоминаю сыну: “Не думай, что это повторится снова”. Это историческое и беспрецедентное событие&ra

Александр Овечкин выступает за «Кэпиталс» с сезона-2005/06.
«Влияние, которое оказал Алекс, ощутимо. У нас одно из лучших хоккейных сообществ среди молодежи в стране. Я называю это “эффектом Овечкина”.
Сейчас вы идете на матч и видите, что все в его свитерах. До появления Александра это была обычная игра, на которую, вероятно, было продано всего 70 процентов билетов.
Алекс приходит в клуб, и мы выходим в плей-офф Кубка Стэнли на третий год его пребывания в команде и с того момента играем там почти каждый сезон. И на большинстве свитеров болельщиков сзади написано его имя.
Мы с Алексом не проводим время вместе. Мы не ходим вместе с ним на ужины и обеды, но я достаточно часто бываю рядом с ним. Мы проводим качественные, содержательные разговоры.
Я доверяю ему, он доверяет мне. Это редкий случай, когда у нас может быть история со счастливым концом. Но я не хочу, чтобы эта история заканчивалась.
Наша задача — сохранить его влияние в культуре. Как нам это сделать? Это влияние неизмеримо.
Я напоминаю своему сыну: «Не думай, что это повторится снова». Это историческое и беспрецедентное событие.
Поэтому я хочу, чтобы мы ценили его сейчас, потому что, оглядываясь назад, понимаешь, что это было нечто выдающееся и по-настоящему особенное«, — написал в своей колонке владелец “Вашингтона” Тед Леонсис.
ДАААААААААААААА! Овечкин — лучший снайпер в истории НХЛ!