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Владелец «Вашингтона» об Овечкине: «Не хочу, чтобы история заканчивалась, влияние Алекса неизмеримо. Напоминаю сыну: “Не думай, что это повторится снова”. Это историческое и беспрецедентное событие&ra

39-летний капитан Вашингтона стал лучшим снайпером в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив 895-й гол в матче регулярного чемпионата против Айлендерс . Россиянин опередил Уэйна Гретцки (894).
Источник: Спортс"

Александр Овечкин выступает за «Кэпиталс» с сезона-2005/06.

«Влияние, которое оказал Алекс, ощутимо. У нас одно из лучших хоккейных сообществ среди молодежи в стране. Я называю это “эффектом Овечкина”.

Сейчас вы идете на матч и видите, что все в его свитерах. До появления Александра это была обычная игра, на которую, вероятно, было продано всего 70 процентов билетов.

Алекс приходит в клуб, и мы выходим в плей-офф Кубка Стэнли на третий год его пребывания в команде и с того момента играем там почти каждый сезон. И на большинстве свитеров болельщиков сзади написано его имя.

Мы с Алексом не проводим время вместе. Мы не ходим вместе с ним на ужины и обеды, но я достаточно часто бываю рядом с ним. Мы проводим качественные, содержательные разговоры.

Я доверяю ему, он доверяет мне. Это редкий случай, когда у нас может быть история со счастливым концом. Но я не хочу, чтобы эта история заканчивалась.

Наша задача — сохранить его влияние в культуре. Как нам это сделать? Это влияние неизмеримо.

Я напоминаю своему сыну: «Не думай, что это повторится снова». Это историческое и беспрецедентное событие.

Поэтому я хочу, чтобы мы ценили его сейчас, потому что, оглядываясь назад, понимаешь, что это было нечто выдающееся и по-настоящему особенное«, — написал в своей колонке владелец “Вашингтона” Тед Леонсис.

ДАААААААААААААА! Овечкин — лучший снайпер в истории НХЛ!