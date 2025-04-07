Ирина Винер: «Встретила рекорд Овечкина с воодушевлением. Это русский человек с близкой и народной фамилией»

Он выступал во времена, когда не было особых условий и сумел выиграть огромное количество медалей. Он единственный, и его просто невозможно догнать по количеству медалей в биатлоне. Тем более что его жизнь и судьба не сравнимы ни с чем. Кто знает его биографию, согласится со мной", — добавила Винер.