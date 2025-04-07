Ирина Винер: «Встретила рекорд Овечкина с воодушевлением. Это русский человек с близкой и народной фамилией»

«Я встретила рекорд Александра с воодушевлением. Это русский человек с близкой и народной фамилией Овечкин! Очень счастлива, что у него все получилось. До конца сезона еще есть время, чтобы стать еще более недосягаемым для других хоккеистов», — сказала бывший главный тренер сборной России по художественной гимнастике.
«Как тренер, воспитавший немало олимпийских чемпионов, желаю Александру выиграть золото Олимпиады. Будем надеяться, что он сможет это сделать. Надежда умирает последней. Надо быть оптимистами — стакан наполовину полон», — отметила она.
"Овечкин — лучший российский спортсмен? У нас есть еще Александр Тихонов. Мы не должны забывать нашу историю. Они с Овечкиным для меня наравне, Тихонов даже немного превосходит Александра.
Он выступал во времена, когда не было особых условий и сумел выиграть огромное количество медалей. Он единственный, и его просто невозможно догнать по количеству медалей в биатлоне. Тем более что его жизнь и судьба не сравнимы ни с чем. Кто знает его биографию, согласится со мной", — добавила Винер.