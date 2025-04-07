Рудковская о благотворительности Овечкина: «Саша помогал закрывать большие сборы, в том числе личными средствами. Для меня это показатель большого сердца»

Тогда после ужина я поблагодарила его за уделенное время. Он и записывал видео, и приехал, хотя чуть ли не на следующий день улетал в Америку. Овечкин тогда сказал: «Я сделал то, что должен был сделать. Для меня было это важно, чтобы помочь мальчику». Когда люди и спортсмены такого уровня делают такие добрые дела, для меня это максимальный показатель уровня человека. В футболе есть Роналду, который очень много занимается благотворительностью, а есть Овечкин.