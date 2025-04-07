Рудковская о благотворительности Овечкина: «Саша помогал закрывать большие сборы, в том числе личными средствами. Для меня это показатель большого сердца»

"История, которая идеально описывает Овечкина? У меня много историй, связанных с Сашей, но расскажу про благотворительность. Мы помогали одному ребенку, и нам нужно было закрыть сбор. Мы сделали лот — встреча и ужин с Овечкиным. И мой товарищ за большие деньги купил его, чтобы они вместе с ребенком поужинали с Сашей.
Саша бросил все дела, записал видео, чтобы этот лот представить. Мы продали лот, а потом Овечкин предложил вместе поехать к этому человеку, чтобы поблагодарить. Потом Саша закрыл очень дорогой сбор этому мальчику. И это не единичный случай. Я знаю много историй, когда Саша помогал закрывать большие сборы, в том числе личными средствами. Для меня это показатель большого сердца.
Тогда после ужина я поблагодарила его за уделенное время. Он и записывал видео, и приехал, хотя чуть ли не на следующий день улетал в Америку. Овечкин тогда сказал: «Я сделал то, что должен был сделать. Для меня было это важно, чтобы помочь мальчику». Когда люди и спортсмены такого уровня делают такие добрые дела, для меня это максимальный показатель уровня человека. В футболе есть Роналду, который очень много занимается благотворительностью, а есть Овечкин.
Хочу, чтобы люди знали о том, что Саша много занимается благотворительностью, в том числе и с фондами, с которыми я работаю. Никогда и ни в чем не было отказа. Всегда только позитив.
Он никогда ни в чем не откажет. Я звоню Саше, чтобы он подписал майки детям, которые являются его фанатами, а он все подписывает и отправляет видео. Человек находит время на мальчика, который мечтает о его майке с росписью. Представляете, насколько это сложно с его графиком. Для меня Саша, помимо величия в спорте, еще и человечище", — сказала продюсер Рудковская.
«Настроил Саню, и он сейчас прет». Плющенко — друг и фанат Овечкина.